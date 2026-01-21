Nema kvoruma na Odboru za pravosuđe: 'Plenkoviću nebitno tko će biti šef Vrhovnog suda'

Saborski Odbor za pravosuđe odgodio je glasanje o kandidatu za čelnika Vrhovnoga suda jer na sjednici u srijedu nije bilo kvoruma zbog nedolaska zastupnika vladajuće većine.

Uoči sjednice Odbora održan je prvi sastanak pregovaračkih timova HDZ-a i lijeve oporbe predvođene SDP-om i Klubom Možemo! zbog HDZ-ova uvjeta da se imenovanje čelne osobe Vrhovnog suda veže uz izbor preostala tri ustavna suca, tako da dva predloži parlamentarna većina, a jednoga oporba.

HDZ-ovci su i nakon sastanka ostali pri tom stavu, izvijestili su, dodajući da se članovi većine, kako su već ranije najavili, na današnju sjednicu Odbora za pravosuđe neće odazvati. Kako na Odboru nije bilo kvoruma, glasanje o kandidatu za predsjednika Vrhovnog suda kojim se daje mišljenje predsjedniku Republike nije se moglo provesti.

"Dok pregovori traju, mi nećemo sudjelovati na sjednici Odbora za pravosuđe s točkom dnevnog reda o izboru predsjednika Vrhovnog suda. Danas smo s predstavnicima pregovaračkog tima lijeve oporbe razgovarali o metodologiji, a za sljedeći sastanak idućeg tjedna smo ostavili razgovor o konkretnim imenima ustavnih sudaca i popunjavanju mjesta čelnika Vrhovnog suda", poručili su iz HDZ-a nakon sastanka.

Grmoja: Plenković poslao poruku da mu je nebitno tko će biti predsjednik VS-a

Zagreb: Odbor za pravosuđe nije glasovao o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Odbor treba dati svoje mišljenje o kandidatima, ja sam postupio sukladno zakonima i Poslovniku Hrvatskog sabora te sazvao ovu sjednicu, no, nažalost, predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković je jasno artikulirao da on ovaj odabir veže uz pregovore oko izbora ustavnih sudaca i time je poslao poruku da mu nije uopće bitno tko će biti izabran za predsjednika Vrhovnog suda", ustvrdio je predsjednik Odbora Nikola Grmoja (Most).

Smatra da su predstavnici pregovaračkog tima ljevice pogriješili što su pristali na sastanak oko izbora ustavnih sudaca danas na dan kad je sazvana sjednica Odbora za pravosuđe.

"Pristaju na ovu trgovinu i igru, nažalost, zbog toga ispašta pravosuđe, no ono što je dobro jest da su sve maske su pale, sasvim je jasno da mi za sve ključne pozicije u državi imamo trgovinu u kojoj nije bitno tko je kakav kandidat i njegove kvalifikacije", dodao je.

Naglasio je kako namjerava sjednicu s točkom dnevnog reda davanja mišljenja o kandidatu za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda sazivati dokle god se "ovi" ne dogovore, ili dok im "ne dođe do pameti da je ovo ponašanje sramotno".

Urša Raukar (Možemo!) poručila je kako je stav njihova Kluba od početka jasan. "Za nas nema spajanja procesa izbora predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda, to su i po zakonu i Ustavu dva potpuno odvojena procesa i takvi moraju ostati. A na sastanke se moramo odazivati da vidimo da li se pozicija vladajućih promijenila, a kao što vidimo, nije se promijenila", kazala je.

Za Andreja Plenkovića dogovor znači "ja kažem da će biti tako, a vi pristajete", istaknula je poručivši kako dogovor mora postojati oko izbora ustavnih sudaca jer pretpostavlja dvotrećinsku većinu u Saboru.

Jakšić: Nema spajanja dva procesa izbora

I SDP-ov Mišel Jakšić ponovio je kako i njihov stav ostaje isti - nikakvog spajanja ova dva procesa nema. "Tražimo da raspetljamo ovu situaciju oko Vrhovnog suda, koja je prevažna za funkcioniranje sudske uprave, kao što i oko izbora ustavnih sudaca ne želimo pristati na nikakve kvote nego želimo razgovorom pokušati vidjeti možemo li postići konsenzus oko tri najbolja kandidata", rekao je.

Vrhovni sud nema predsjednika još od ožujka prošle godine, kada je preminuo tadašnji predsjednik Radovan Dobronić, a prvo saslušanje kandidata za njegova nasljednika uslijedilo je tek nakon trećeg javnog poziva. Odbor je 1. prosinca prošle godine saslušao njih troje - Aleksandru Maganić, Šimu Saviću te Mirtu Matić, koja je kandidatkinja predsjednika Republike Zorana Milanovića za tu funkciju.

No, Odbor nije dao mišljenje niti o jednom kandidatu već je odgodio glasanje na zahtjev HDZ-a kako bi svi zastupnici u Saboru, a ne samo članovi Odbora, sukladno Zakonu o tajnosti podataka, dobili uvid u sadržaj očitovanja glavnog državnog odvjetnika koje je predsjednik Odbora Nikola Grmoja zatražio i dobio vezano uz kandidatkinju Matić.

Hrvatski sabor bira predsjednika Vrhovnog suda na prijedlog predsjednika Republike. S opće sjednice Vrhovnoga suda već je dano pozitivno mišljenje o kandidatkinji Matić, a čeka se i mišljenje saborskog Odbora za pravosuđe, iako mišljenja niti jednog od ova dva tijela nisu obvezujuća za predsjednika Republike.