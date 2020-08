Nema maturalaca: 'Nadamo se da će moći na proljeće, izleti po Hrvatskoj ih ipak ne zanimaju'

Maturanti su žalosni, naravno, to je za njih važno putovanje, ali ipak, jednako kao i njihovi roditelji, razumiju kakva je situacija i da se ništa ne može silom, kaže Suzana Hitrec

<p>Malo koji maturant će ove godine na “putovanje života” - maturalac koji se pamti za cijeli život. Pandemija korone je, nažalost, i to promijenila pa će se većina maturanata morati strpjeti do proljeća.</p><p>Pitanje je, međutim, hoće li i tad situacija u Europi i svijetu biti bolja. Nada je pronalazak cjepiva, koje nam se najavljuje upravo za proljeće, ako sve bude išlo onako kako znanost najavljuje.</p><p>Većina maturanata je, doznajemo, u dogovoru sa svojim roditeljima putovanje u Španjolsku, Češku i druge najpopularnije destinacije za maturalac odgodila za proljeće.</p><p>Otkriva to predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija <strong>Tomislav Fain</strong>. Manji dio učenika, između pet i deset posto, maturalac će imati u Hrvatskoj umjesto na nekoj od ranije planiranih inozemnih destinacija, kaže, a otprilike još pet posto njih je od maturalca odustalo.</p><h2>Žele doživjeti Španjolsku </h2><p>- Glavnina učenika će, nadamo se, ipak putovati na željene destinacije na proljeće, dokad bi situacija s korona virusom, nadamo se još i više, trebala biti bolja nego što je sad - kaže Fain. Na pitanje kako komentira činjenicu da se malo učenika, odnosno njihovih roditelja koji maturalac plaćaju, odlučuje na zamjensko putovanje negdje unutar Hrvatske, odgovara kako učenici već kroz osnovnu i srednju školu vide dosta Hrvatske na ranijim izletima, i privatno s roditeljima, odnosno za maturalno im je putovanje draža neka strana destinacija poput Španjolske ili Češke, o kojima su slušali i od starijih.</p><p>- Tamo se na maturalce putuje već gotovo 30 godina i normalno je da i sadašnji maturanti žele doživjeti isto to iskustvo - kaže Fain.</p><p>Ako roditelji, odnosno učenici potpuno odustanu od uplaćenog putovanja, tri su opcije povrata novca, odnosno kompenzacije. Prema novom članku Zakona u pružanju usluga u turizmu, novac im u potpunosti može biti vraćen po isteku 180 dana od nestanka korona virusa, plus još 14 dana roka za uplatu povrata. Uplaćena sredstva, druga je opcija, mogu zamijeniti za vaučer pa ga iskoristiti za neko privatno putovanje, a treća je mogućnost raskidanje ugovora, kao što se to i inače može učiniti, uz određenu naknadu koja ostaje agenciji.</p><h2>Obiteljski vaučeri za more </h2><p>- Maturanti su žalosni, naravno, to je za njih važno putovanje, ali ipak, jednako kao i njihovi roditelji, razumiju kakva je situacija i da se ništa ne može silom - kaže <strong>Suzana Hitrec</strong>, predsjednica Hrvatske udruge srednjoškolskih ravnatelja, i sama ravnateljica u Upravnoj školi Zagreb. Kod njih su, navodi primjer, maturanti trebali putovati u Španjolsku u lipnju, agencija je zatim ponudila novi termin u kolovozu, ali su ga roditelji, u strahu, odbili, jednako kao i alternativno putovanje u Dubrovnik. Na kraju su prihvatili vaučere za privatna putovanja.</p><p>- Ne možemo nikome garantirati putovanje u sljedećem razdoblju. Svi razumiju da je zdravlje na prvome mjestu - kaže Hitrec. Komentirala je i činjenicu da se još ne zna kako će izgledati školska godina i kad će započeti. Očekuje da Ministarstvo obrazovanja objavi barem opcije nastave pa da se škole lakše pripreme.</p>