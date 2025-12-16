Obavijesti

RUSIJA NE POPUŠTA PLUS+

Nema mira u Ukrajini: 'Borbu dugujemo našim majkama...'

Piše Emirat Asipi,
Prema UN-u, u studenom je ubijeno najmanje 226 civila, a tisuću je ranjeno...

Rusija ne namjerava popustiti ni milimetra u svojim zahtjevima prema Ukrajini, poručio je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov, dok se nakon razgovora u Berlinu američka delegacija priprema za nove konzultacije s Moskvom. Prema Kremlju, nema govora o "kompromisu" oko okupiranih teritorija. Rusija traži zadržavanje kontrole nad Krimom te regijama Donjeck, Luhansk, Zaporižja i Herson, iako u potpunosti kontrolira samo Krim i gotovo cijeli Luhansk. Moskva traži i sigurnosna jamstva za sebe, a odbija mogućnost da Kijev potpiše mirovne sporazume, a potom ih krši, kako tvrdi Peskov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su razgovori s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom bili najintenzivniji i najkonkretniji od početka ruske invazije 2022. Istaknuo je da je američka strana "čula stavove Kijeva" i da će ih sad prenijeti Moskvi, iako nije siguran kako će ih Rusija prihvatiti.

VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...
Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti, rekla je svjedokinja
Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...
Bivši gradonačelnik Splita Audijem je izlazio na cestu i pritom udario u Mazdu kojom je upravljala ženska osoba. Nije imao važeću vozačku dozvolu, i napustio je mjesto nesreće. Zadržan je u zatvoru na 15 dana
U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'
Provjerili smo cijene namirnica za Božić u popularnim dućanima. Košarica i do tri puta skuplja. Stručnjaci: Kupujte na akcijama! Cijene bi mogle rast što se više bližimo Božiću

