Nema mira u Ukrajini: 'Borbu dugujemo našim majkama...'
Rusija ne namjerava popustiti ni milimetra u svojim zahtjevima prema Ukrajini, poručio je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov, dok se nakon razgovora u Berlinu američka delegacija priprema za nove konzultacije s Moskvom. Prema Kremlju, nema govora o "kompromisu" oko okupiranih teritorija. Rusija traži zadržavanje kontrole nad Krimom te regijama Donjeck, Luhansk, Zaporižja i Herson, iako u potpunosti kontrolira samo Krim i gotovo cijeli Luhansk. Moskva traži i sigurnosna jamstva za sebe, a odbija mogućnost da Kijev potpiše mirovne sporazume, a potom ih krši, kako tvrdi Peskov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su razgovori s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom bili najintenzivniji i najkonkretniji od početka ruske invazije 2022. Istaknuo je da je američka strana "čula stavove Kijeva" i da će ih sad prenijeti Moskvi, iako nije siguran kako će ih Rusija prihvatiti.
