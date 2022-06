Nema na čemu, Vili: Evo slika dokumenta u kojem KBC Osijek izmišlja Ustav i zakon

Nakon što smo otkrili još jednu aferu u hrvatskom zdravstvu, ovoga puta u KBC Osijek, i time još jednom obavili posao ministarstva zdravstva i ministra Beroša, ministar je rekao da će sve istražiti.

Naime, u redakciju nam se javila pacijentica M. koja nam je ispričala svoje mučno iskustvo s prekidom trudnoće u KBC-u Osijek. Od toga da nije dobila opću nego lokalnu anesteziju, da joj je zahvat obavljala sestra, do toga da su joj krivo računali tjedne trudnoće i lagali da ima infekciju. Beroš kaže da on nije svemoguć i da je za zakonito i stručno funkcioniranje bolnice odgovoran ravnatelj, u ovom slučaju HDZ - ov Željko Zubčić.

No ono što je bilo koje nadzorno tijelo moglo pronaći u slučaju KBC Osijek je službeni dokument na njihovoj službenoj stranici kojim obmanjuju pacijentice, daju im krive informacije, navode znanstveno pobijene tvrdnje i izmišljaju Zakon i Ustav.

- Oko toga sam se jučer čuo s ravnateljem, u tijeku je provjera postupka tko ga je napisao, što se zna, tko je to odobrio i stavio na stranice KBC-a. Sve ćemo to vidjeti, ali kao što sam rekao, u hrvatskom zdravstvenom sustavu se procesi moraju odvijati sukladno Zakonu. Mislim da je vrijeme trudnoće također u tom dokumentu bilo sporno. Neprihvatljivo mi je da se informacije koje nisu sukladne Zakonu objavljuju na stranicama i to sam jasno rekao ravnatelju. Ravnatelji su odgovorni za funkcioniranje tih ustanova i u tom smislu očekujem izvješće od ravnatelja - izjavio je Beroš.

Tim povodom, 24sata će im rado pomoći i podijeliti dokaze, skupa s vremenom i datumom kad smo ih pronašli, da ne bude zabune.

Na pitanje tko je napisao ovaj dokument, odgovor je prof. dr. sc. Siniša Šijanović , dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije, subspec. humane reprodukcije, voditelj Zavoda za humanu reprodukciju i medinski potpomognutu oplodnju KBC - a Osijek.

Tko je to odobrio je vrlo jednostavno pitanje, obzirom da je bilo na stranicama Klinike za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek, dakle tko god da je bio na čelu te sastavnice KBC - a. Sad je to Andrijana Muller, koja je i docentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Na istoj katedri, titulu profesora ima Siniša Šijanović.

U tom dokumentu, osim što se izmišlja Ustav kao i dio Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, potpuno pogrešno se citira i presudni članak Zakona o dozvoljenom pobačaju tako što se umjesto 10 tjedana od začeća, računa 10 tjedana od menstruacije. Samim time, ženama se uskraćuje njihovo pravo ograničavajući vrijeme u kojem mogu obaviti legalan pobačaj.

Podsjetimo i da je Ustav Republike Hrvatske usklađen sa svim konvencijama prava čovjeka koje ljudska prava definiraju kao prava koja čovjek stječe rođenjem, pa tako ni u Ustavu nema kategorije 'nerođeni život' kako to na samom početku teksta navodi Šijanović. Iznimke su u slučaju nasljednog prava i ubojstva trudnice. Time se ljudsko pravo na slobodno odlučivanje o rađanju djece zaštitilo i Ustavom. S tim konvencijama je usklađena i Hipokratova zakletva, koja od 2006. godine u sebi sadrži formulaciju 'Uvijek ću poštovati ljudski život', a izbačen je dio 'od začetka' zbog razumijevanja ljudskih prava na odlučivanje o rađanju djece. U zakletvi koja se tako danas polaže stoji i 'Neću zloupotrebljavati svoje medicinsko znanje da bih prekršio/la ljudska prava i civilne slobode, čak ni pod prijetnjama'.

Šijanović u uputi navodi i da liječnik u interesu trudnice ali i da bi pokušao zaštititi nerođeno dijete, drugim riječima da bi pokušao odgovoriti trudnicu od pobačaja, mora sve dobro ispitati. No posao liječnika nije da odgovara pacijentice od zahvata, a razgovore u kojima pacijenticu ne odgovaraju, nego samo provjeravaju je li to zaista njena odluka, treba provesti bolnički psiholog.

Obzirom da ovaj dokument obmanjuje pacijente, a liječnicima daje uputu da krše Zakon, što se vidi i iz odluke Povjerenstva za odlučivanje u I. stupnju o zahtjevu za privremeno ili trajno sprječavanje neželjenog začeća koje je odlučilo da pacijentica M. nema pravo na ispravak liječničke pogreške jer je prošla 10 tjedana trudnoće od zadnje menstruacije, pitali smo KBC Osijek hoće li revidirati sve odluke Povjerenstva.

- Navodimo kako je isto u nadležnosti Povjerenstva za odlučivanje u I. stupnju o zahtjevu za privremeno ili trajno sprječavanje neželjenog začeća - odgovorila nam je Ana Jurlin iz Pravne službe bolnice.

Drugim riječima, sami bi sebe trebali nadzirati i korigirati.

Da olakšamo ministru Berošu i Inspekciji ministarstva zdravstva, podsjećamo da po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, za legalno i stručno djelovanje bolnice odgovoran ravnatelj kojeg se može prijevremeno razriješiti u slučaju nepoštovanja propisa i akata.

Što se tiče dr. Šijanovića i liječnika i medicinskih sestara uključenih u slučaj pacijentice M., podsjećamo da u Zakonu o liječništvu stoji da je liječnik disciplinski odgovoran ako svojim ponašanjem povrijedi ugled liječničke profesije, kao i ako nestručno obavlja svoju profesiju.

Podsjećamo da i svaka pacijentica ili pacijent kojem su uskraćena zakonska, Ustavna i ljudska prava ima mogućnosti tužiti bolnicu i državu.

