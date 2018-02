'Nema nam naprijed dok SDP i HDZ ne sjednu zajedno za stol'

Milijan Brkić je u subotu sudjelovao na tribini "Nova hrvatska migracija" u organizaciji Hrvatsko-europskog kulturnog društva i u suorganizaciji Hrvatskog svjetskog kongresa u Njemačkoj te Generalnog konzulata RH u Frankfurtu.

Dio svojih poruka upućenih u Frankfurtu Brkić je objavio na svom Facebook profilu:

"Volio bih da u Hrvatskoj dođe vrijeme kada će HDZ i SDP napokon u miru razgovarati o budućnosti Hrvatske i da se razgovara snagom argumenta bez ikakvih ideoloških podjela", kazao je iseljenicima Brkić.



"Ovaj iseljenički val je puno pogubniji nego svi dosadašnji jer odlaze cijele obitelji i visokoobrazovani ljudi, koji su 'gotov proizvod' i u čije je obrazovanje država uložila. Prvorazredno pitanje bi u Hrvatskoj trebalo biti iseljavanje bez obzira na političke opcije jer ovo je nacionalno pitanje i treba otkloniti svaku ispraznu demagogiju i politikanstvo sa strane.



Uz ovo iseljavanje imamo i problem tzv. 'bijele kuge', sve manji broj novorođene djece, sve veći mortalitet i sve su to pitanja koja ne smiju biti stranački obojena jer to su pitanja opstanka jednog naroda i opstojnosti države.



Korupcija, sporo pravosuđe, kriminal, nepotizam, idološke podjele najveći su razlozi kolektivne apatije društva, ali i odlaska mladih. Stoga sam mišljenja kako bi ovakvih tribina trebalo biti po cijelom iseljeništvu. Tako bi imali priliku razgovarati i čuti razloge odlaska Hrvata iz Hrvatske i iz naše druge domovine BiH.



Ljude treba saslušati i razgovarati s njima, treba im pomoći i učiniti sve da se zaustavi njihovo iseljevanje. Broj od 250.000 iseljenih Hrvata u posljednjih sedam godina je više nego alarmantan i čitavo društvo trebalo bi se zapitati kako je nastala atmosfera koja pogoduje ovom egzodusu.



Moramo se zapitati što smo to učinili od naše prekrasne države kad oni koji su rođeni u njoj, više u njoj ne žele živjeti i nemaju povjerenja u vlastitu državu, iako su emocije prema Domovini vrlo jake.



Držim kako je krajnje vrijeme da i mi koji vodimo ovu državu preuzmemo odgovornost, suočimo se s tim problemom i omogućimo prosperitetnu Hrvatsku u kojoj će ljudi moći pristojno živjeti. To je naša obveza i dužnost i prema Hrvatskoj i prema narodu koji nas je izabrao!!!", poručio je Brkić.