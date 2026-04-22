Obavijesti

News

Komentari 0
OTROV U KAŠICAMA

Nema opasnosti u Hrvatskoj: Oglasio se Inspektorat o HiPP kašicama nakon uzbune u EU

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Nakon povlačenja proizvoda u nekoliko zemalja zbog sumnje na otrov za štakore, iz Državnog inspektorata poručuju da na hrvatskom tržištu nema spornih serija niti rizika za potrošače

Državni inspektorat u srijedu je izvijestio da nema dokaza o nesigurnosti proizvoda HiPP na hrvatskom tržištu, nakon što su u više europskih država povučene dječje kašice zbog sumnje na kontaminaciju otrovom za štakore.  Inspektorat navodi da putem europskog sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) nije zaprimio službenu obavijest o kontaminaciji ili riziku povezanom s HiPP proizvodima dostupnima u Hrvatskoj te zasad nema dokaza da su ti proizvodi nesigurni za konzumaciju.

Traga se za još jednom bočicom, a HiPP tvrdi da je 'žrtva ucjene'

"Pojedini maloprodajni lanci obavijestili su Državni inspektorat o preventivnom povlačenju određenih HiPP proizvoda iz maloprodajnih trgovina, iako njihovi proizvodi dostupni na našem tržištu ne dolaze iz serija koje su predmet preventivnog povlačenja na navedenim tržištima Austrije, Češke i Slovačke", potvrdili su za Hinu.

Reakcija Državnog inspektorata dolazi nakon što su u Austriji, Slovačkoj i Češkoj pronađeni uzorci pozitivni na otrov za štakore. Vlasti sumnjaju na pokušaj ucjene proizvođača, pri čemu je opasna tvar u staklenke unesena neovlaštenim otvaranjem nakon proizvodnje.

Otrov pronašli u dječjoj hrani u Austriji: 'Uvijek provjerite je li kašica otvarana, mora 'kliknuti'

Nakon toga su i pojedini trgovački lanci u Sloveniji, uključujući Spar, Mercator i Tuš, preventivno povukli dio HiPP proizvoda iz prodaje, iako prema navodima nadležnih tijela sporni proizvodi nisu bili u redovnoj prodaji na slovenskom tržištu.

Sanitarna inspekcija nastavlja pratiti situaciju te je u stalnoj komunikaciji s predstavnicima kompanije u Hrvatskoj, poručuju iz Državnog inspektorata i dodaju da će reagirati odmah pojave li se nove relevantne informacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026