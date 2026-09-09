Nema Orbana, nema ni Rusa. Mađarska potjeruje deset diplomata. Zaharova prijeti

Odluka Mađarske da protjera deset ruskih diplomata, potez koji označava radikalan zaokret u vanjskoj politici pod novom proeuropskom vladom, neće ostati bez odgovora Moskve.

Foto: Bernadett Szabo

Iz Kremlja su poručili kako će uslijediti adekvatne protumjere, dok rusko ministarstvo vanjskih poslova najavljuje da će odgovor biti "oštar i bolan". Ovaj događaj predstavlja vrhunac napetosti u odnosima dviju zemalja nakon dolaska premijera Pétera Magyara na vlast i jasnog svrstavanja Budimpešte uz partnere u Europskoj uniji i NATO-u.

Kremlj najavio odgovor

Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva priprema odgovor na odluku mađarskih vlasti. Naglasio je kako takvi neprijateljski koraci ne mogu proći bez posljedica, iako je istovremeno pokušao ublažiti situaciju izjavom da Rusija i dalje ostaje otvorena za razvoj odnosa s Mađarskom.

Prema njegovim riječima, Moskva ne želi naštetiti vrijednom iskustvu koje je izgrađeno u bilateralnim odnosima tijekom godina, no protjerivanje diplomata smatra potezom koji to iskustvo ozbiljno narušava. Ruske novinske agencije prenijele su njegovu nedvosmislenu poruku.

​- Što se tiče konkretno ove odluke, naravno da će na nju biti dan adekvatan odgovor. Ovi postupci neće ostati bez odgovora - rekao je službeni predstavnik Kremlja.

Peskov je dodao kako takvi neprijateljski koraci ne mogu a da nemaju negativne posljedice na cjelokupne odnose dviju država, unatoč želji Rusije da se suradnja nastavi.

Zaharova prijeti

Za razliku od Peskova, koji je koristio umjereniji diplomatski rječnik, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova bila je znatno izravnija i oštrija. Ona je izjavila da će odgovor Moskve upućen "rusofobnom lobiju u Budimpešti" biti ne samo oštar, već i bolan.

Foto: Anastasia Barashkova

Time je jasno dala do znanja da Kremlj ovaj potez nove mađarske vlade vidi kao izravan napad na ruske interese, a ne kao rutinsku diplomatsku mjeru. Iako za sada nisu objavljeni detalji o mogućim protumjerama, očekuje se da će Rusija uzvratiti recipročnim protjerivanjem mađarskih diplomata, ali nije isključeno da će se odlučiti i za druge oblike odgovora koji bi mogli utjecati na ekonomske ili političke odnose.

Zaokret u Budimpešti

Odluka o protjerivanju deset ruskih diplomata predstavlja dramatičnu promjenu u mađarskoj vanjskoj politici, koja je godinama pod vodstvom bivšeg premijera Viktora Orbána bila izrazito proruska.

Mađarska se smatrala najbližim saveznikom Rusije unutar Europske unije, često blokirajući ili odgađajući sankcije protiv Moskve i održavajući bliske energetske i političke veze s Kremljom.

Međutim, nakon poraza Viktora Orbána na izborima u travnju 2026. godine i dolaskom Pétera Magyara na čelo vlade, Budimpešta je najavila snažnije približavanje partnerima u EU i NATO-u, što je kulminiralo ovom odlukom.

Nova vlada je nedavno u službenom dokumentu klasificirala Rusiju kao "prijetnju", što predstavlja potpuni preokret u odnosu na politiku prethodne administracije. U tom se dokumentu osuđuje ruska vojna agresija na Ukrajinu i navodi da "ponašanje Rusije predstavlja prijetnju Mađarskoj, Europi i globalnom poretku".