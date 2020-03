Nema postupka protiv Bandića: Sam platio odlazak na pogreb

Povjerenstvo za sukob interesa u petak je odlučilo kako neće pokrenuti postupak protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića u slučaju prijevoza službenika na sprovod njegove majke u Hercegovini u kolovozu prošle godine. Nije utvrđeno da je najam autobusa plaćen sredstvima Grada Zagreba.

- Poziv su službenici Grada dobili mailom u kojem ih se obavještava o vremenu polaska. Tražili smo očitovanje Grada Zagreba, a iz dokumentacije koju smo dobili vidljivo je kako je tvrtka Čazmatrans račun od 50.000 kuna, 10.000 kuna po autobusu, poslala na ime Milana Bandića na njegovu kućnu adresu i da je, prema tome, troškove najma autobusa gradonačelnik snosio osobno - istaknuli su iz Povjerenstva.

Nisu pokrenuli ni postupak protiv gradonačelnika Bjelovara i predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka u slučaju anonimne prijave u vezi sa cvjećarskim obrtom koji se javio na natječaj Grada za izvršavanje usluge održavanja javnih zelenih površina. Iz Povjerenstva nisu utvrdili nikakvu povezanost gradonačelnika i tog cvjećarskog obrta i zato postupak neće pokrenuti.

Ali su odlučili pokrenuti postupak protiv velikogoričkog gradonačelnika i HDZ-ovog saborskog zastupnika Dražena Barišića zbog putovanja u Mađarsku na utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije. Od gradonačelnika Barišića dobili su očitovanje da je na utakmici bio kao privatna osoba, da mu je kartu u iznosu od 320 kuna poklonio Nenad Črnko, član Odbora Hrvatskog nogometnog saveza te da za putovanje nisu korištena sredstva Velike Gorice. No, Povjerenstvo postupak pokreće kako bi Barišić predao dokaze da je troškove puta i smještaja platio sam.

- Tražili smo podatke i od HNS-a da li je gradonačelnik Barišić putovao i imao smještaj na trošak HNS, ali nismo od njih dobili odgovor. Mi u ovom trenu nismo utvrdili tko je pokrio troškove smještaja i puta i stoga pokrećemo postupak zbog mogućeg nedopuštenog dara kako bi se utvrdilo tko je dužnosniku podmirio te troškove - rekli su iz Povjerenstva.

Sa 2000 kuna kaznili su Marina Piletića, gradonačelnika Novske, zbog nesklada u imovinskoj kartici po pitanju plaće supruge te jednokratnih primitaka njega i supruge.

- Dužnosnik je odmah to ispravio u kartici i to se cijeni, ali činjenica je da došlo do nesklada - rekli su.

S 3000 kuna kaznili su i Dušana Đulu, načelnika općine Otok, zbog krivog prikaza plaće i novčanih obveza.