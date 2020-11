Nema promjena u školama: 'Mi ćemo nastaviti na ovaj način'

<p>Ministar obrazovanja <strong>Radovan Fuchs </strong>rekao je nakon sastanka užeg kabineta Vlade o novim mjerama, da režim nastave ne dozvoljava kompletno izvođenje online i da je to "zasad tako". </p><p>- Procjena je jednako tako da i dalje škole nisu neki širitelji zaraze. Štoviše, ja sam prekjučer razgovarao i s austrijskim ministrom i razmijenili smo mišljenja, a oni su, kao što znate, u lockdownu. Ima jedna interesantna studija, potpuno nova, koju je Austrija provela među svojim učenicima brzim, antigenskim testovima. Rezultati studije su pokazali da je ustvari jako malo asimptomatskih slučajeva - rekao je ministar Fuchs, prenosi <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a579737/Fuchs-Nastavit-cemo-na-ovaj-nacin-mislimo-da-je-dobar.html" target="_blank">N1</a>. </p><p>Dodao je kako je činjenica da je takvih slučajeva unutar đačke populacije malo. Poručio je kako prate situaciju u Hrvatskoj, kako po gradovima, tako i po županijama. </p><p>- Ono što se naravno uočava jest da smo mi prije tri, četiri dana imali lagani pad. Sad opet imamo nešto više (slučajeva, op.a.). Maloprije sam dobio podatke i sad ćemo jednostavno nastaviti na ovaj način i mislimo da je to dobar (način, op.a.) - dodaje.</p><p>- Naravno da se može razgovarati i oko B modela. Upravo taj model predviđa mogućnost da škole koje nemaju dovoljno prostora mogu prijeći na B model, to je ona izmjena učenika koji prate nastavu po režimu 3+3 dana ili tjednim izmjenama - pojasnio je.</p><p>Podsjetimo, koordinatorica radne skupine Ministarstva obrazovanja<strong> Ivana Pavić Šimetin</strong> rekla je da Koordinacija radne skupine Ministarstva obrazovanja nije donijela strože mjere glede održavanja nastave jer su one dogovorene već u kolovozu te da te mjere pokrivaju sve potrebe, a ovise o odluci lokalnih stožera.</p>