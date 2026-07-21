NEMA REZERVACIJA Komunalci trpaju ručnike i ležaljke s plaže u Dalmaciji: Bit će još akcija!

Komunalni redari Općine Sveti Filip i Jakov rano jutros krenuli su u uklanjanje ručnika, ležaljki, suncobrana i drugih predmeta kojima pojedinci preko noći pokušavaju “rezervirati” najbolja mjesta na plažama.

Riječ je o navici koja svakog ljeta izaziva nezadovoljstvo kupača. Dok jedni na plažu dolaze ujutro i uredno traže slobodno mjesto, drugi danima ostavljaju svoje stvari uz more, kao da je riječ o privatnoj parceli, a ne o javnom prostoru dostupnom svima.

Iz Općine poručuju da će se akcije nastaviti i u narednom razdoblju. Predmeti ostavljeni bez nadzora radi zauzimanja mjesta bit će uklonjeni, pa bi svi koji plažu pokušavaju pretvoriti u vlastiti dnevni boravak trebali dobro razmisliti prije nego što navečer ostave ručnik u prvom redu do mora.

"Jutarnja akcija komunalnih vratara Općine Sv. Filip i Jakov. Prikupljanje stvari preostalih u svrhu rezervacija mjesta na plažama. Akcija će biti sprovedena u narednom periodu", javljaju iz Općine uz fotografije.