Obavijesti

News

Komentari 0
SVETI FILIP I JAKOV

NEMA REZERVACIJA Komunalci trpaju ručnike i ležaljke s plaže u Dalmaciji: Bit će još akcija!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
NEMA REZERVACIJA Komunalci trpaju ručnike i ležaljke s plaže u Dalmaciji: Bit će još akcija!
3
Foto: Općina Sv. Filip i Jakov
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Riječ je o navici koja svakog ljeta izaziva nezadovoljstvo kupača. Dok jedni na plažu dolaze ujutro i uredno traže slobodno mjesto, drugi danima ostavljaju svoje stvari uz more...

Komunalni redari Općine Sveti Filip i Jakov rano jutros krenuli su u uklanjanje ručnika, ležaljki, suncobrana i drugih predmeta kojima pojedinci preko noći pokušavaju “rezervirati” najbolja mjesta na plažama.

POLICIJA POTVRDILA UŽAS U DUBROVNIKU Gurnuo muškarca (65) niz stepenice pa ga tukao. Sve zbog parkinga
UŽAS U DUBROVNIKU Gurnuo muškarca (65) niz stepenice pa ga tukao. Sve zbog parkinga

Riječ je o navici koja svakog ljeta izaziva nezadovoljstvo kupača. Dok jedni na plažu dolaze ujutro i uredno traže slobodno mjesto, drugi danima ostavljaju svoje stvari uz more, kao da je riječ o privatnoj parceli, a ne o javnom prostoru dostupnom svima.

Iz Općine poručuju da će se akcije nastaviti i u narednom razdoblju. Predmeti ostavljeni bez nadzora radi zauzimanja mjesta bit će uklonjeni, pa bi svi koji plažu pokušavaju pretvoriti u vlastiti dnevni boravak trebali dobro razmisliti prije nego što navečer ostave ručnik u prvom redu do mora.

"Jutarnja akcija komunalnih vratara Općine Sv. Filip i Jakov. Prikupljanje stvari preostalih u svrhu rezervacija mjesta na plažama. Akcija će biti sprovedena u narednom periodu", javljaju iz Općine uz fotografije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sudi mu se u Zagrebu, skoro je opet prevario državu, a sad je dobio milijunski posao u Čepinu
KONTROVERZNI PODUZETNIK ŽUVIĆ

Sudi mu se u Zagrebu, skoro je opet prevario državu, a sad je dobio milijunski posao u Čepinu

Davor Žuvić kaže da mu sve podmeću neprijatelji i savjetuje da se ne petljamo. Sudi mu se zbog prevare, otkrili smo da je probao opet muljati, a Makarska je s njim raskinula ugovor zbog povrede ugovora
'Jedna čistačica svake sezone da otkaz i ide peći palačinke na more. Na jesen se opet zaposli'
BOLNICE NA RUBU: NEMA TKO ČISTITI

'Jedna čistačica svake sezone da otkaz i ide peći palačinke na more. Na jesen se opet zaposli'

Čistačica iz zagrebačke bolnice već godinama, doznajemo, daje otkaz u vrijeme sezone i opet se zapošljava jer nemaju dovoljno kadra.
Horor u Sloveniji: Ženi prerezao vrat pred djetetom i pobjegao. Tragaju za državljaninom BiH
UBOJICA U BIJEGU

Horor u Sloveniji: Ženi prerezao vrat pred djetetom i pobjegao. Tragaju za državljaninom BiH

Policija upozorava da je riječ o opasnoj i nepredvidivoj osobi te poziva građane da mu se ne približavaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026