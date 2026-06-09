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ŽALBA ODBIJENA

Nema šale s Putinom! Ismijavao ga na karnevalu pa završio na tjeralici, prijeti mu zatvor

Piše HINA,
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Nema šale s Putinom! Ismijavao ga na karnevalu pa završio na tjeralici, prijeti mu zatvor
Foto: PETRA WISCHGOLL/REUTERS

Žalbeni sud u Moskvi u utorak je potvrdio kaznu od osam i pol godina zatvora izrečenu njemačkom satiričaru, kiparu i ilustratoru Jacquesu Tillyju zbog njegovih karnevalskih kola

Sudac Vladimir Usov pročitao je odluku tročlanog vijeća, navodeći da je žalba obrane na presudu odbijena, a kazna potvrđena. U travnju je sud u Moskvi proglasio poznatog umjetnika Tillyja krivim u odsutnosti za vrijeđanje vjerskih osjećaja i širenje lažnih informacija o ruskim oružanim snagama kroz njegove nastupe na tradicionalnim karnevalskim paradama u njegovu rodnom gradu Dusseldorfu.

U nekoliko navrata Tilly je ismijavao ruskog predsjednika Vladimira Putina i rat u Ukrajini, kao i ruskog pravoslavnog patrijarha Kirila.

Javna braniteljica Natalija Dudkina rekla je da je slučaj sada zatvoren osim ako kipar ne zatraži da se predmet uputi višem sudu.

Jacques Tilly, a German sculptor and float builder famed for his provocative Carnival creations poses in his workshop in Dusseldorf
Foto: PETRA WISCHGOLL/REUTERS

"Time je slučaj završen", rekao je Tilly kao odgovor na upit dpa u Dusseldorfu. "Ne vidim razloga za produljenje ovog apsurdnog procesa. Presuda je ionako farsa. Neće utjecati na naš satirični rad tijekom karnevala. Nastavit ćemo kao i prije", rekao je. 

Tilly je rekao da ga rusko pravosuđe ni u jednom trenutku nije obavijestilo o istragama protiv njega. Djelatnici njemačkog veleposlanstva pratili su žalbeni postupak u Moskvi.

Dudkina je opravdala žalbeni postupak na sudu tvrdeći da tijekom istrage nije provedeno psihijatrijsko vještačenje kojim bi se procijenila Tillyjeva kaznena odgovornost.

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U svojoj završnoj riječi početkom travnja zatražila je oslobađajuću presudu za Tillyja zbog nedostatka dokaza.

"Moja je zakonska dužnost kao odvjetnice obrane bila uložiti žalbu na ovu presudu", rekla je za dpa u sudnici. Ponovno je tvrdila da nije mogla stupiti u kontakt sa samim Tillyjem. Rusija je za njim izdala međunarodnu tjeralicu, rekla je.

Tužiteljstvo, koje je uglavnom uspjelo osigurati kaznu koju je tražilo, odlučilo je da se neće žaliti na najnoviju presudu.

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