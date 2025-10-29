Obavijesti

PO PLOČNIKU

Nema više brzog hoda: Slovačka ograničava brzinu pješacima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nema više brzog hoda: Slovačka ograničava brzinu pješacima
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Brzo hodanje uskoro će biti ilegalno u Slovačkoj jer Bratislava mijenja zakone kako bi spriječila nesreće na pločniku – bit će dopušteno hodati do šest kilometara na sat, piše u srijedu Politico

Parlament u Bratislavi u utorak poslijepodne usvojit će amandmane prometnog zakona koji će kao maksimalnu brzinu na pločnicima u urbanim sredinama ograničiti na 6 kilometara na sat.

Mjera se odnosi na pješake, bicikliste, skejtere te vozače električnih ili običnih romobila – odnosno svih sudionika prometa na pločnicima. 

„Glavni cilj je pojačati sigurnost na pločnicima u pogledu sve većeg broja sudara s vozačima romobila”, rekao je autor amandmana iz vladajuće stranke Smer premijera Roberta Fica. 

KAKO TO? Ovako se parkira u Hrvatskoj: Biseri uzeli mjesta invalidima, pješacima za hodanje, dostavi...
Ovako se parkira u Hrvatskoj: Biseri uzeli mjesta invalidima, pješacima za hodanje, dostavi...

Iako zakon stupa na snagu tek s početkom iduće godine, njegovi zagovornici nisu pojasnili kako ga planiraju provoditi, piše Politico. 

Čovjek u prosjeku hoda brzinom od četiri do pet kilometara na sat. No, britanski Hearth Foundation piše kako je brzina od 6,4 umjerena za nekoga u odličnoj formi. 

Oporba je kritizirala novi zakon, a čak je i slovačko ministarstvo unutarnjih poslova naglasilo da bi bilo primjerenije zabraniti vožnju električnih romobila na pločnicima nego uvoditi opće ograničenje brzine, dodaje Politico. 

