Nema više brzog hoda: Slovačka ograničava brzinu pješacima

Parlament u Bratislavi u utorak poslijepodne usvojit će amandmane prometnog zakona koji će kao maksimalnu brzinu na pločnicima u urbanim sredinama ograničiti na 6 kilometara na sat.

Mjera se odnosi na pješake, bicikliste, skejtere te vozače električnih ili običnih romobila – odnosno svih sudionika prometa na pločnicima.

„Glavni cilj je pojačati sigurnost na pločnicima u pogledu sve većeg broja sudara s vozačima romobila”, rekao je autor amandmana iz vladajuće stranke Smer premijera Roberta Fica.

Iako zakon stupa na snagu tek s početkom iduće godine, njegovi zagovornici nisu pojasnili kako ga planiraju provoditi, piše Politico.

Čovjek u prosjeku hoda brzinom od četiri do pet kilometara na sat. No, britanski Hearth Foundation piše kako je brzina od 6,4 umjerena za nekoga u odličnoj formi.

Oporba je kritizirala novi zakon, a čak je i slovačko ministarstvo unutarnjih poslova naglasilo da bi bilo primjerenije zabraniti vožnju električnih romobila na pločnicima nego uvoditi opće ograničenje brzine, dodaje Politico.