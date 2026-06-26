Nema više 'deranja' putnika: Taksisti će na početku vožnje morati istaknuti cijenu

Na početku vožnje putnici će znati maksimalnu cijenu do cilja, taksiste više neće nadzirati samo prometna inspekcija, nego i komunalni redari, policija te carina.

Ovo su noviteti Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koje je predložilo Ministarstvo prometa.

- Ovim izmjenama i dopunama će se uslijed ubrzanog razvoja tehnologije i sve većeg korištenja aplikacija za ugovaranje taksi vožnji, preciznije urediti način obavljanja autotaksi prijevoza kad se narudžba odnosni na prijevoznika koji koristi taksimetar u odnosu na one koji koriste aplikaciju iz koje putnik unaprijed vidi cijenu i planiranu rutu putovanja. Uspostavit će se učinkovitija kontrola vozačkih dozvola nužna za utvrđivanje valjanosti kartice vozača, stroža prekršajna odgovornost prijevoznika, veća transparentnost cijena propisivanjem načina određivanja cijena usluga i elemenata cjenika čime se osigurava obavljanje djelatnosti po usporedivim uvjetima i time zaštititi ekonomski interes korisnika, spriječiti mogućnost nekontroliranog i neopravdanog rasta cijena. Uvodimo i pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve kršenja ovih pravila. Ove izmjene zakona štite i profesionalno obavljanje autotaksi prijevoza. Ovim Zakonom stvaraju se preduvjeti za uvođenje posebnih registarskih tablica za taksije. Jedinice lokalne samouprave imat će odgovornost davanja dozvole za obavljanje taksi prijevoza po pojedinom vozilu i dužnost javne objave izdanih dozvola - rekao je ministar Butković.

Nacrt je Vlada prihvatila i on sad ide na čitanje u Sabor.