Nema više mjesta: U bolnicama u Madridu bolesni leže na podu

U španjolskim bolnica više nema mjesta tako da oboljeli u Madridu moraju ležati na podu bolnica. U Španjolskoj je prema zadnjim podacima od korona virusa dosad oboljelo 33.089 ljudi, a umrlo ih je 2207. Od danas klizalište u Madridu pretvara se u improvizirano skladište za preminule žrtve koronavirusa jer je gradska mrtvačnica zatvorena.

shocking images show patients with #coronavirus lying on the floor in the corridors of Madrid hospitals#COVID19spain #StayAtHome#cornavirusupdatepic.twitter.com/bTs8ziBM2C