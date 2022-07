Nema vrućine, ali Splićane je uhvatila fjaka i u drugom krugu izbora za novog gradonačelnika

Baš kao ni prvi krug prijevremenih izbora u Splitu nije izazvao značajan interes birača, tako ni drugi krug u kojem se tražilo da se zaokruži samo ime budućeg gradonačelnika nije izvukao građane da izađu na birališta i zaokruže svog favorita, Zorana Đogaša ili Ivicu Puljka. U prvom krugu održanom prije dva tjedna, do 11.30 sati na birališta je izašlo 12,36 posto birača, a u drugom krugu rezultat je još mrvicu porazniji, tek 12,2 posto birača iskoristilo je svoje građansko pravo. Tako je do 11.30 sati na birališta izašlo tek 15.174 Splićana, od ukupno 146.581 upisanog birača.

Ni do 16.30 sati slika nije bila ništa bolja. Na birališta je izašlo tek 20,52 posto birača. U prvom krugu do tada je na birališta izašlo njih 21,74 posto. U odnosu na regularne lokalne izbore održane u svibnju 2021. godine, ovi rezultati izlaznosti su poražavajući. Tada je u drugom krugu izbora do 16.30 sati na birališta izašlo 32,5 posto birača.

Opravdanje za lošu izlaznost u prvom krugu kandidati su tako prije dva tjedna našli u nesnosnim vrućinama, ali i mogućnosti da su ljudi eto, otišli na selo ili na otok. Drugi krug izbora za gradonačelnika donio je i nešto ugodnije jutarnje temperature, ispod 30 Celzijevih stupnjeva. Razlog bojkotiranja glasovanja tako zasigurno ne leži u prognozi već u činjenici da je ljudima naprosto dosta svega.

U nedjelju ujutro na birališta su izašli i Đogaš, nezavisni kandidat HDZ-a te Puljak, kandidat stranke Centar. Dok se još nije znalo kolika je izlaznost, Đogaš je na biralištu, na koje je došao sa suprugom Varjom, kazao: "Mislim da smo u ovih 15 dana uspjeli mobilizirati veći broj birača kako bi iskoristili svoje demokratsko pravo."

I HDZ-ov politički tajnik Ante Sanader lošu izlaznost u prvom krugu opravdao je fjakom, a upravo to ujutro je komentirao Puljak.

- Mislim da su danas vremenski uvjeti puno bolji – kratko je rekao Puljak, koji je na biralište sa suprugom Marijanom, saborskom zastupnicom.

Podsjetimo, ankete koje su objavljene uoči drugog kruga prijevremenih izbora u Splitu veliku prednost dale su upravo Ivici Puljku. Za njega će, prema anketi, glasovati gotovo 60 posto građana, dok će Đogašu povjerenje pokloniti niti njih 30 posto.

Mnogi analitičari tijekom kampanje kazali su kako je HDZ zapravo pogriješio izborom nestranačkog Đogaša za kandidata. On odmjerenim nastupom nije uspio mobilizirati članove i simpatizere HDZ-a, pa je u drugom krugu pokušavao zaoštriti retoriku i skrenuti više desno kako bi mobilizirao svoje biračko tijelo. No, mala izlaznost vjerojatnije govori kako u tome nije uspio.

- Nema tog čuda da Đogaš pobijedi. Drugi krug je tehnička stvar koja će se odraditi. On nije uspio motivirati birače ni u prvom krugu. Ako izaberete kandidata koji se srami ići s HDZ-om u izbore, kako ćete motivirati ljude? HDZ nije uspio motivirati ni svoje birače, a kamoli neodlučne. Đogaš je trebao ući u stranku, dobiti iskaznicu od premijera osobno te postati novo lice HDZ-a. Drugi pristup mogao je iznjedriti bolji rezultat - poručila je stučnjakinja za političku komunikaciju Ankica Mamić.

Analitičari drže da je drugi krug izbora samo folklor te da Đogaš teško može ugroziti Puljka. To bi se eventualno dogodilo, smatraju, da je izlaznost 60 posto. U prvom krugu je glasovao 22.021 birač, odnosno 31,76 posto. Puljku je pobjeda izmaknula za 500 glasova.Osvojio je 48,73 posto, a Đogaš 25,67 posto glasova.

