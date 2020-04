'Nema zemlje koja može hospitalizirati sve zaražene'

Saborski zastupnici u srijedu su raspravljali o izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojim se u popis zaraznih bolesti uvrštava bolest COVID-19 te se proširuju ovlasti sanitarnih inspektora koji mogu narediti izolaciju u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru - samoizolaciju, kao i stavljanje u organiziranu karantenu osobe koje ne poštuju propisane posebne i sigurnosne mjere. Izmjene je Vlada uputila u saborsku proceduru tek prošli tjedan, a njime se legaliziraju sve odluke koje donosi Nacionalni stožer.

- Cijeli svijet je suočen s novim izazovom, riječ je o globalnoj pandemiji izazvanoj COVIDOM-19. Cijeli državni teritorij Hrvatske smatra se ugroženim područjem. Cilj nam je izmjenama zakona pronaći najdjelotovorniji način upravljanja ovom krizom. Pojavom ove zarazne bolesti Hrvatska se prvi put susreće s novom pravnom situacijom koja zakonom nije izrijekom definirana - istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš.

U ovom trenutku, naglasio je, u Hrvatskoj imamo 1104 zaražena, 31 preminulog, 34 na respiratorima, a stopa smrtnosti iznosi 1,82 posto, što je među najnižim u Europi i svijetu.

- Planirane mjere, kao i njihov intenzitet, trebaju strogo odgovarati potrebama danog trenutka i trebaju trajati samo dok ove okolnosti zahtijevaju - rekao je Beroš naglasivši kako izmjene Zakona i donošenje mjera imaju uporište u Ustavu kako bi se zaštitilo zdravlje građana.

- Zbog opasnosti od eksponencijalnog rasta oboljelih, predlaže se institucionalni model prema kojem Stožer civilne zaštite djeluje i odlučuje u suradnji s ministarstvom zdravstva i HZJZ-om, a pod neposrednim nadzorom Vlade. Predloženi model osigurava brzu provedbu zakonom propisanih sigurnosnih mjera koje se mogu poduzimati radi postizanja legitimnih ciljeva, u prvom redu zaštite života i zdravlja ljudi - rekao je.

Što se tiče propisivanja samoizolacije naglasio je kako nema zemlje koja može osigurati hospitalizaciju svih zaraženih bolesnika.

- Taj model samoizolacije prihvaćen je u svjetskim okvirima - rekao je Beroš.

Donošenje ovih izmjena, dodao je, u interesu je svih nas.

- Opći je interes da predloženi institucionalni model upravljanja krizom, što prije zaživi u praksi i doprinosu zaštiti ljudi, ali i drugih sloboda i prava zajamčenih Ustavom - istaknuo je.

Odbacio je kritike o retroaktivnosti pojedinih odredbi iz prijedoga ovih izmjena,

- Nije riječ o rektroaktivnosti pojedinih odredbi zakona, ovdje se radi o tzv nepravoj ili prividnoj ili kvazi retroaktivnosti koje je Ustavni sud svojim odlukama proglasio ustavnopravno dopuštenom u hrvatskom pravnom poretku preuzimajući taj institut iz prakse suda Europske unije - poručio je.

Prijedlog zakona, istaknuo je, odnosi se na pravne situacije koje su u tijeku i koje traju i primjenjuje se na zatečene odnose koji se nastavljaju u budućnosti te stoga retroaktivnosti nema.

Ivan Lovrinović (Promijenimo Hrvatsku) ministru je predložio da se Stožer obraća javnosti samo jednom dnevno ili čak jednom u dva dana.

- Širite optimizam i dajte ljudima nadu, da se ne širi strah. I vrijeme je da relaksiramo neke stvari - istaknuo je Lovrinović.

Ministar je poručio kako Stožer već zadnjih 15-tak dana ima press konferencije jednom dnevno.

- Nastojimo biti stručni i objektivni, ako možemo dati tračak optimizna i nade, dajemo ga, ali prije svega nastojimo biti transparentni i objektivni - rekao je.

Predsjednik Suverenista Hrvoje Zekanović upitao ga je koje mjere poduzimaju Indijci koji imaju mali mortalitet, ali i kako čovjek može samostalno šetati uz Savu ili more, a kada uzme ribički štap onda je u prekršaju. Beroš nije želio odgovoriti na tu repliku.

Mostov Miro Bulj upitao ga je o situaciji u Domu za starije u Splitu u kojem se 10 dana šutilo o temperaturi korisnika.

- Situacija u Domovima za starije je vrlo specifična. Nijedna država nije još našla recept za sprečavanje ulaska virusa u tu populaciju. Naše upute su da se posebna pažnja posveti simptomima virusa - rekao je ministar dodavši da su u Domu bile inspekcije i da se očekuju rezultati.

- Ako se detektira propust u obnašanju dužnosti, bit će sankcije - poručio je Beroš.

Nezavisni Ivica Mišić također je kritizirao vodstvo Doma za starije i nemoćne u Splitu te je upitao Beroša do kada će sve ovo trajati.

- Jako je teško predvidjeti trajanje ove epidemije. Volim biti optimističan i svoja mišljenja bazirati na infektološkoj struci koja je prateći sve epidemije u povijesti zaključila da sve ovakve bolesti imaju svoje cikluse koje ne traju predugo. Međutim kad to kompariram s razmišljanjima stranih stručnjaka koji razmatraju mogućnost da će to ipak trajati neko vrijeme, tu je određeni nesrazmjer, stoga nemamo egzaktnu procjenu trajanja - rekao je Beroš.

Tomislav Panenić iz Nezavisne liste mladih upitao je Beroša oko mjere zabrane kretanja u manjim općinama koje, primjerice, nemaju ljekarnu ili poštu, a moraju tražiti propusnice za odlazak u drugu općinu

- Nakon inicijalnog šoka i kad smo donijeli promptne mjere u najboljoj namjeri, sada vidimo da pojedino postupanje ima nekih loših elemenata. Iz dana u dan raspravljamo o elementima. Mjere zabrane kretanja smo donijeli za zaštitu zdravlja ljudi. Opravdano je razmišljati da bi neke manje općine mogle funkcionirati na način na koji ste vi rekli, stoga uzimam u obzir vašu sugestiju - rekao je Beroš.

Nezavisni Vlaho Orepić upitao je Beroša jesmo li u krizi i hoće li ljudi, sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, dobiti naknadu zbog zabrane kretanja

- Mi se nalazimo u određenoj vrsti krize i mislim da smo našli adekvatan odgovor na nju i to podaci koje imamo dokazuju - rekao je Beroš dodavši da zakon ne predviđa naknadu kada se istovremeno proglase epidemija i pandemija i da bi isplata nakande izazvala nesagledive financijske troškove.

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš poručila je kako očekuje od njega da bude manje klasičan HDZ-ovac.

- Zaribali ste, ovaj zakon je trebao biti jedan od prvih zakona koji je trebao doći u Sabor i na taj način ne bi bilo ni retroaktivnog djelovanja ni išta drugo. Očito su službe u ministarstvu neke stvari predvidjele - rekla je.

Ivan Pernar upitao je čemu ove izmjene ukoliko je postojeća pravna regulativa bila dobra.

- Je li moguće da ste do sad radili sve mimo zakona - upitao je Beroša dodavši kako on zna do kad će trajati ova epidemija.

- Sve dok će trajati mjere opće karantene, trajat će i epidemija.Time što držite društvo u općoj karanteni, vi samo produžujete ovaj respiratorni infekt koji bi po svojoj prirodi, da nema karantene, brzo prokužio cijelu populaciju i epidemija bi bila gotova - istaknuo je upitavši zašto su u karanteni svi građani, a ne samo oni koji su osjetljivi na koronu, kao što su stariji ljudi i kronični bolesnici.

Beroš mu nije želio išta odgovoriti.

Mirando Mrsić (Demokrati) poručio je Berošu da mora reći građanima što i kako dalje.

- Vi ste medicinske struke i znate da epidemije imaju određena pravila ponašanja. Nije moguće sve predvidjeti sa apsolutnom sigurnošću jer se radi o novom virusu. I dalje moramo držati pod kontrolom broj novooboljelih i po mogućnosti smanjivati ga i tada ćemo početi razmišljati o popuštanju, relaksaciji mjera. Ali to mora biti dozirano, na vrijeme i postepeno - rekao je.

HSS-ov Krešo Beljak izrazio je žaljenje što se u cijelu ovu situaciju ne uključuje i oporba koji su također medicinske struke.

Željko Glasnović upitao je jesu li Domovi za starije bili dezinficirani prije proboja virusa, jesmo li imali zaštitne opreme u pričuvi, odnosno zašto smo morali kupovati zaštitnu opremu od Kine koja je i izazvala ovu pandemiju.

Beroš je istaknuo da smo medicinske opreme imali, ali se ona enormno brzo troši.

- Samo jedan zaraženi zahtijeva 50 kompleta jer ga njeguju sestre, liječnici, pa su tu biokemičari, čistačice, njegovateljice... Sve naše rezerve su bile dostatne za jedno vrijeme i bilo je potrebno nabaviti još - istaknuo je.

Što se tiče dezinfekcije, istaknuo je kako su u HZJZ-a mišljenja da dezinfekcija javnih prostora ne bi bila učinkovita dok je dezinfekcija Domova i zdravstvenih ustanova dobrodošla.

Mostov Robert Podolnjak, govoreći o izmjenama ovog Zakona, istaknuo je kako je do sada Stožer civilne zaštite odluke kojim su se ograničila ustavom zajamčena prava donosio bez zakonskog temelja.

- Ta se prava mogu ograničiti samo zakonom. Nažalost, u proteklih mjesec dana mnogi su isticali kako nije vrijeme da se bavimo sada pravnim finesama, da ćemo se time baviti kad završi epidmeija. Naravno da se ne možemo složiti s time jer je iznimno važno tko će donositi odluke i u kojoj mjeri će se ograničiti ustavom zajamčena prava u ovakvim situacijama - istaknuo je naglasivši kako je rješenje koje se ugrađuje u ovaj zakon vezano za postupanje Stožera civilne zaštite smiješno.

- Predlaže se da Stožer može donositi sigurnosne mjere kada je proglašena pandemija, dakle ne samo epidemija, nego to mora biti uvjetovano proglašenjem pandemije. Aktiviranje Stožera prema tom novom institucionalnom modelu je podložno odluci jedne međunarodne organizacije, na koju Hrvatska nema nikavog utjecaja, a koja se pokazala nedorasla ovom izazovu. Ovaj Stožer, koji donosi odluke punih mjesec dana, će se zapravo u budućnosti moći aktivirati samo ako Svjetska zdravstvena organizacija proglasi pandemiju. Ako ona to ne učini, taj model će biti samo mrtvo slovo na papiru. Kad svjedočimo da svaka država donosi sama odluke u takvoj situciji, oslanjati se na proglašenje pandemije od Svjetske zdravstvene organizacije je potpuni promašaj - poručio je.

Ivan Lovrinović (Promjenimo Hrvatsku) istaknuo je kako je vrijeme da se Stožer ukine i da se ingerencija prenese na ministarstvo zdravstva.

Zastupnica GLAS-a Vesna Pusić istaknula je kako se ovaj Zakon mora donijeti jer se do sad de facto ponašalo protuzakonito kada su se donosile odluke.

- Naša namjera nije da se sada tu optužujemo i tražimo krivce, mi u GLAS-u možemo reći da razumijemo da je bila panika, izvanredna situacija i da se pokušalo reagirati brzo, ali pogriješili smo. Naprosto smo neke stvari u toj situaciji prekršili. Sami građani su reagirali zdravorazumski prihvaćajući odrđene mjere koje pod normalnim okolnostima nikad ne bi, ali Vlada je donijela pogrešku u tome da odluke nije donosio ministar zdravstva, nego Stožer koji nije nadležan - istaknula je.

Zakon pokušava biti retroaktivan, dodala je, a to je nepotrebno narušavanje pravnog sustava.

SDP-ov Arsen Bauk istaknuo je kako je njegova stranka podnijela amandman na izmjene ovog zakona kojim traže da se ovlasti koje se planiraju dati Nacionalnom stožeru civilne zaštite prebace na Vladu.

- Smatramo da je Vlada tijelo koje treba donositi odluke te vrste koje je do sada donosio stožer. Bude li amandman prihvaćen, podržat ćemo Zakon - rekao je dodavši kako je njihov stav da do sada nije sve bilo pravno u redu, nego je bila neka polulegalna situacija.

- Spremni smo podržati intenciju Zakona da se to naknadno konvalidira, ali da ubuduće ovakve odluke kojima se ograničavaju prava građana donosi Vlada kao tijelo koje ima demokratski legitimitet, da ono što po Ustavu treba donositi Sabor da donosi Sabor, a Stožer da provodi odluke Vlade - rekao je.

Smatra da su odluke koje će sada trebati donositi više političke nego stručne jer je balans između gospodarstva i zdravstvenih mjera više politička nego stručna odluka i to treba donositi političko tijelo što je Vlada, a Stožer ih onda mora provoditi.

Ministru zdravstva i Stožeru, istaknuo je HDS-ov Branko Hrg, možemo samo zahvaliti na svemu učinjenom do sada.

- Moramo se pridržavati uputa i slušati one koji su tu da nas vode u ovoj situaciji i moramo im dati ovdje u Saboru potporu. Sabor ne treba biti u ovoj situaciji krvoločna politička scena, pod navodnicima. Probajmo zatomiti tu svoju želju za utakmicom, bodovima jer ovo jednostavno nije vrijeme za političke bodove nego kada bi Sabor trebao biti pratnja onima koji ovaj proces vode - poručio je.

SDP-ov Bauk poručio je kako Hrg omalovažava Sabor.

- Parlamentarna demokracija je temelj ove države i ne prihvaćam da se na ovaj način omalovažava saborska rasprava. Svojim omalovažavanjem insittucija gospodin Hrg je zaslužio titulu 'vladajućeg Pernara' po načinu na koji je relativizirao ulogu Sabora - rekao je na što Hrg uvrijedio.

- On je mene sada uvrijedio jer me usporedio s Pernarom - poručio je Hrg.

Nezavisni Vlaho Orepić naglasio je kako je Stožer djelovao protuzakonito.

- Da bi se osnovao Stožer civilne zaštite i zazvao, treba proglasiti ili nesreću ili katastrofu, zakon to jasno definira. U protivnom se stožeri ne mogu formirati i ne mogu biti dio operative civilne zaštite - rekao je naglasivši kako Vlada sebi ne može dozvoliti mjesec dana protuzakonitog djelovanja bez obzira na razlog.

- Svi znamo da se zakoni u našoj zemlji malo cijene, da su zgaženi i zlorabljeni, ali u ovom slučaju takvo stanje ukazuje na nešto vrlo opasno, u pitanju je sloboda svih nas. Demokraciju za koju smo se izborili moramo sačuvati. Meni je zakonito djelovanje imperativ svih djelovanja i zato se za uskraćivanje prava treba obratiti Saboru - istaknuo je.

Mirando Mrsić (Demokrati) također je istaknuo kako bez ovog zakona sve odluke koje je Stožer do sad donio ne vrijede pravno te da to može prouzročiti pravne i financijske posljedice za državu.

- Saznali smo neki dan da ministar Beroš nije ni član Stožera i sve to može dovesti do tužbi. Ako smo frizerskom salonu zabranili rad na temelju odluke koja nema zakonsko uporište, odnosno poziva se na Zakon o civilnoj zaštiti, a ne Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, tada se otvara veliki prostor za tužbe - istaknuo je dodavši kako je Sabor trebao donijeti katalog mjera, a potom ovlastiti Stožer da ih provodi.