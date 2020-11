'Nemam želudac za slušati te gluposti. Lockdown? Nismo ga uveli ni u prvom naletu korone'

Varaždinski župan Radimir Čačić pothitno želi pooštravanje mjera. Kaže kako nema želudac za slušanje "gluposti" i "lažne priče" Stožera te traži gašenje svih objekata na dva tjedna

<p>Varaždinski župan <strong>Radimir Čačić</strong> hitno želi oštrije mjere, međutim, za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3929402/cacic-3929402/" target="_blank"> RTL Direkt </a>kaže: Stožer oštrije mjere ne želi donijeti. Smatra kako se trebaju zatvoriti svi ugostiteljski objekti. </p><p>- Da, slušali smo tu priču koja je naravno lažna priča. To slušamo već, ne znam, 15 ili 20 dana: "Ima puno gorih od nas, mi smo još odlični. Restriktivne mjere ne donose rezultate...." Ako išta mrzim, mrzim kad me netko gleda u oči i laže. Te gluposti slušati, za to nemam želudac. To sam im jasno rekao i to ne jednom. Nije istina. Sve zemlje u Europi koje imaju puno gore brojeve od nas, a sad su puno bolje od nas, su uvele čvrste restriktivne mjere i one su dale rezultat - priča Čačić.</p><p>Po pitanju lockdowna kaže kako se radi o širokom pojmu. </p><p>- Kakav lockdown? To je užasno širok pojam, kao i policijski sat. To su te primitivne i lažne poruke za široku publiku. Što je lockdown? To je kad sve stane. Pa mi nismo lockdown uveli ni u prvom naletu epidemije, kada smo imali sve pod kontrolom. Sve naše tvornice su najnormalnije radile. U cijeloj Hrvatskoj pa tako i na sjeveru - objašnjava i dodaje kako lockdown znači da ugostiteljstvo, trgovine, društvene organizacije, proizvodnja, tvrtke, građevinarstvo staju s radom.</p><p>- Što smo napravili u prvom naletu? Zatvorili ugostiteljstvo, trgovine i obrte. Kontaktne. I tu smo pretjerali. Imali ste zatvorene vulkanizere i urare, postolare. Potpuno bezrazložno. Sada mi ne tražimo lockdown - priča Čačić.</p><p>Ono što traži jest zatvaranje ugostiteljskih objekata i drugih zatvorenih prostora koji su, kako kaže, direktna žarišta. To smatra jasnom i lako provjerljivom mjerom pa pet inspektora više neće morati nadzirati preko 500 objekata u Varaždinskoj županiji, što je ionako nemoguće.</p><p> </p>