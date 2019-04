Kineski premijer je stigao u Hrvatsku: 'Ovo je velika šansa'

Kineksu delegaciju predvođenu premijerom Kine Liem Keqiangjem na aerodromu je dočekao premijer Andrej Plenković i pojedini ministri. Kineski premijer i delegacija u zagrebačku zračnu luku sletjeli su oko 19:50 sati.

Uoči dolaska kineskog premijera izjavu za okupljene novinare dao je premijer Andrej Plenković.

- Drago mi je da danas prvi put u povijesti odnosa Kine i Hrvatske premijer Li dolazi u Hrvatsku u bilateralni posjet i nakon toga na ovaj važni sastanak između Kine i 16 država srednjoistočne Europe. Više sam puta kazao da je ova strukturirana suradnja koju Kina razvija sa zemljama srednjoistočne Europe izvrsna prigoda za sve te zemlje, pa tako i za Hrvatsku da se učini napor kako bi se ojačali bilateralni odnosi. I činjenica da evo u dvije i pol godine mandata nakon tri ovakva sastanka na kojima sam ja sudjelovao kao predsjednik Vlade smo uspjeli dobiti domaći sastanak. To je važna poruka našim odnosima, respekta i uvažavanja Hrvatske kao zemlje koja razvija odnose s Kinom - kazao je premijer.

- Mi ćemo sutra nakon sastanka u Vladi mi ćemo razmijeniti šest sporazuma, nakon toga još četiri sporazuma nakon summita u Dubrovniku. Riječ je o sporazumima koji se odnose na infrastrukturu, dva se odnose na željeznice, područje digitalne suradnje između središnjeg ureda za digitalno društvo i Huaweija... Također su tu sporazumi koji se odnose na područje znanosti, poljoprivrede, sporta, gospodarstva, HBOR-a... I naravno sutra se otvara godina kulture i turizma između Hrvatske i Kine, naša ukupna razmjena naravno u korist Kine je oko milijardu eura godišnje, a mi smo prošle godine zabilježili čak 250.000 dolazaka kineskih turista u Hrvatsku. Hrvatska turistička zajednica je u Šangaju, uz ured HGK koji tamo već postoji otvorila i svoj ured, istaknuo je Plenković.

Nemamo mi kako utjecati na slovenske medije

Činjenica da kineska kompanija China Road and Bridges Corporation gradi Pelješki most je po nama jedno od najvažnijih postignuća, da je nakon toga odabira suradnja došla na jednu novu razinu i mi ćemo ovom prilikom posjetiti most - istaknuo je.

Na pitanje o navodnoj špijunskoj aferi koja je buknula ovih dana u slovenskim medijima, premijer je izjavio da se Vlada o tome već očitovala.

- Hrvatska Vlada nema ni mogućnosti ni ambicija, niti je naša politika utjecati na bilo kakve objave u slovenskim medijima. Što se tiče arbitražnog postupka, on je nažalost nepovratno kompromitiran zbog ponašanja slovenske strane - istaknuo je Plenković.

Hrvatski sabor je prije četiri godine svoju odluku donio, ona je obavezujuća, Naša je želja razvijati dobre odnose sa Slovenijom, i s bivšim premijerom Cerarom i s aktualnom vladom koju vodi kolega Šarec, nama je u interesu riješiti to pitanje. Mislim da uz dobru volju i činjenicu da su to dvije susjedne zemlje i da osim ovih pitanja koji se odnose na vrijeme raspada SFRJ, mi sa Slovenijom nikakvih pravih problema nismo imali - kazao je premjer.

Premijer Plenković odgovorio je na pitanje o izjavi Marijane Petir da joj je Plenković ponudio mjesto na listi za EU izbore pod uvjetom da se učlani u HDZ.

- Kolegica Marijana Petir i ja smo izabrani skupa kad smo ušli u Europski parlament i bili smo kolege, svaki tjedan smo se viđali i surađivali. Ona je tada izabrana kao kandidatkinja HSS-a. U međuvremenu su se mnogi procesi u HSS-u promijenili i odvili u nekom drugom smjeru. Po onome što ja slušam, HSS ne može danas u nikojem dijelu biti kvalificiran da bude dio Europske pučke stranke, s obzirom na stavove i politiku - istaknuo je.

- Što se tiče našeg principijelnog stava, mi smo se odlučili na ove izbore ići samostalno. HDZ je velika stranka, ima veliki bazen kandidata, iskusnih, mladih, župana, tajnika, svih onih koji se razumiju u europske politike. Moja poruka kolegici Petir je bila da ako ona želi ponovno ići s HDZ-om da mislim da bi bilo normalno i primjereno da postane članica HDZ-a, kazao je Plenković.

'Odabir Resslera je snažna poruka javnosti'

Na pitanje zašto na listi nije bio gospodin Miro Kovač, Plenković je odvratio da je lista sastavljena nakon obavljenih konzultacija i da je odabir Karla Resslera snažna poruka cijeloj javnosti.

- Često govorim da mladima treba dati šansu, Ressler je moj najbliži savjetnik, čovjek se razumije u europsku politiku, potpredsjednik je Mladeži Europske pučke stranke i koji zna što se zbiva na Europskom vijeću i zna što smo radili u Europskom parlamentu, što radi Vlada i znat će artikulirati naša stajališta - zaključio je premijer.

Suradnju s kineskom kompanijom na izgradnji komentirao je ministar Tomislav Tolušić.

- Uspjeli smo realizirati taj posao koji smo dogovarali četiri godine - kazao je Tolušić i dodao da od potpisa sporazuma neće biti prepreka za izvoz mliječnih proizvoda u Kinu. "Nadam se da ćemo uskoro isto osigurati i za meso i mesne prerađevine", kazao je Tolušić i dodao kako će to donijeti "vrhunske koristi za hrvatsko gospodarstvo".

Na pitanje koji bi drugi veliki projekt, uz Pelješki most, mogli graditi Kinezi, Tolušić je rekao da će u petak u Dubrovniku biti održan veliki business forum s više od 1000 sudionika i velikim brojem kineskih tvrtki i ulagača.