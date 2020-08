'Nemamo tijelo, ali imamo dokaze da je on ubio Maddie'

Kad se slučaj počeo raspetljavati, jedan od njegovih prijatelja otkrio je policajcima kako je Christian maštao o opremanju tamnice u stilu monstruoznog zlostavljača Josefa Fritzla

<p>Fotografije koje su njemački istražitelji iskopali kraj strvine psa u zapuštenoj tvornici kutija trebale bi biti ključni dokaz da je <strong>Christian Brückner</strong> ubio <strong>Madeleine McCann</strong>.</p><p>Dio je to od 8000 potencijalnih dokaza koje su forenzičari našli na zemljištu od prije osuđivanog njemačkog pedofila. Kako je njemački tužitelj <strong>Hans Christian Wolters</strong> rekao za australsku televiziju, imaju snažne dokaze da je djevojčica, koja je prije 13 godina nestala iz portugalskog ljetovališta <strong>Praia da Luz</strong> u Algarveu, mrtva.</p><p>- Mi nemamo tijelo ni njegove dijelove, no prikupili smo dovoljno dokaza da je naš osumnjičenik ubio Madeleine McCann - rekao je Wolters. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO U tajnom podrumu pedofila pronađeni ključni dokazi</strong></p><p>Dodao je kako zbog istrage ne smije reći jesu li fotografije, ali i videosnimci koje su našli, povezani s ubojstvom. Nije mogao potvrditi je li Brückner zapravo serijski ubojica, ali dodao je kako brojni njemački policajci istražuju zločine koji bi se mogli povezati upravo s njim. </p><p>Trenutačno služi kaznu zbog preprodaje droge, a uz to su ga povezali i s dva seksualna napada u Portugalu. Ondje je živio neko vrijeme u kombiju i napuštenim kućama, a zarađivao je dilajući drogu, provaljivanjem u kuće te kradući benzin. Jedan od svjedoka ispričao je za emisiju “60 minutes” kako se Brückner preselio u njemački grad Brunswick upravo nakon Maddiena nestanka. Ondje je kraj vrtića otvorio kiosk sa slatkišima.</p><p>Čini mi se da je tužiteljstvu teško priznati da imaju krivog čovjeka. Ovo mi sve izgleda kao potez očajnika, rekao je jučer Brücknerov odvjetnik <strong>Friedrich Fülscher</strong>.</p><p>Komentirao je tako kopanje po podrumu u Hannoveru koji je njegov klijent koristio, a sve zbog sumnje da je u njemu zakopan leš jedne od žrtava.</p><p>- Pa oni godinama znaju za taj podrum - rekao je odvjetnik. </p><p>On je prvo u Brücknerovo ime povukao zahtjev za puštanjem na slobodu nakon dvije trećine odslužene kazne zbog toga što je osuđenik “izgubio povjerenje u pravosudni sistem”. Ipak, prije nekoliko dana ju je podnio drugi put, ali sudu u Kielu, jer se nalazi u zatvoru u tom gradu. Pojasnio je to izjavom da Christiana sigurno neće službeno optužiti za zločin i da se nalaze u slijepoj ulici.</p><p>Policija je odbila komentirati svoje poteze te su upali u tvrtku <strong>Euro Hobbywerkstatt</strong>, gdje je Brückner jedno vrijeme imao unajmljenu garažu. Iz nje su odnijeli doslovno sve. Istodobno pretražuju i 45 kilometara dalje, i to drugi podrum u mjestu Braunschweig. </p><p>To mjesto povezuju s nestankom druge djevojčice Inge Gehricke. Sadašnja vlasnica kuće je, kako su njezini susjedi rekli novinarima, prestravljena i danima odbija ući u nju. Šokirala ju je mogućnost da je godinama spavala kraj leša djevojčice.</p><p>- Molila je policajce da dođu sa psima tragačima kako bi sve temeljito pretražili. Podrum je bio skriven daskama, a u njemu je bilo mnogo smeća - ispričali su susjedi, piše The Sun. </p><p>Policajci su s tragačima ondje doslovno proveli tri dana i otvorili doslovno svaki zid. Nisu objavili novosti o nekim dokazima. </p><p>Nova pitanja otvorio je svjedok <strong>Dein Ghafou</strong> s izjavama kako je osumnjičeni pedofil preradio svoj VW kombi. Navodno je u njemu bila pregrada u kojoj je mogao sakriti dijete.</p><p>- Rekao sam policiji kako sam ga vidio da radi na svojem kamperu. Dizao bi mu i spuštao krov. Stalno ga je podešavao na svojim dolascima - rekao je Ghafou iz Hannovera novinarima Mirrora. </p><p>Inače, kako prenosi njemački RTL, u taj grad posljednjih je dana stiglo na desetine novinara, fotoreportera i snimatelja iz svih dijelova Europe. I sami koriste svoje istraživačke sposobnosti ne bi li iskopali nekakav detalj o Brücknerovu životu u tom području.</p><p>Podsjetimo, od 3. svibnja 2007., kad je malena Maddie (3) nestala iz svoje sobe u apartmanu portugalskog resorta Praia da Luz, policije diljem svijeta dobile su više od 8000 prijava da su svjedoci vidjeli djevojčicu. Svi su istraženi i ni jedno viđenje nije dovelo do novog traga. </p><p>Tog nesretnog dana njezini roditelji Kate i Gerry otišli su na večeru s prijateljima u obližnji restoran. Kad su se vratili, primijetili su kako je netko provalio u njihov apartman. Maddie nije bilo, a drugo dvoje djece pronašli su kako spavaju. Obitelj je prijavila nestanak, a ubrzo su prozvali lokalne policajce zbog sporosti. </p><p>Nisu uspjeli ni osigurati mjesto zločina pa su ljudi mogli nesmetano prolaziti kroz njega. Početak istrage, koji je bio najvažniji kako bi se djevojčica pronašla živa. nije dao nikakve rezultate niti dokaze u kojem bi smjeru uopće istražitelji trebali ići. Britanski Interpol raspisao je potragu i poslao na sve svoje podružnice. Jedna takva stigla je i u Hrvatsku, s podacima za provjeru, no u domaćim sustavima nije bilo rezultata.</p><p>Tijekom 2013. britanski su policajci pokrenuli svoju istragu, pod nazivom Operacija Grange, te su rekli kako su otkrili 38 potencijalnih sumnjivaca. Te su godine objavili niz fotografija, kao i jednu neidentificiranog sumnjivca čiji su identitet pokušali otkriti. Zbog njihova napora, portugalska policija morala je iznova otvoriti svoju istragu. </p><p>Nedugo nakon toga ispitali su četiri sumnjivca, no svi su pušteni svojim kućama. Britanski policajci i osobno su došli u resort kako bi pretražili svaki centimetar okolice. Ipak, ni to nije dalo rezultata.</p><p>Prvi pravi pomak bio je tijekom 2020., kad su u zajedničkom istupu njemačkih i britanskih policajaca otkrili kako imaju novog sumnjivca, već osuđivanog 43-godišnjaka. </p><p>Prvoosumnjičeni Christian Brückner živio je nedaleko od resorta u Algraveu između 1995. i 2007. godine. Znaju da je provaljivao u hotelske sobe i vikendice, a nađenu robu mijenjao za drogu. </p><p>Poveznice su bile i brojne optužbe za pedofiliju. Kad se slučaj počeo raspetljavati, jedan od njegovih prijatelja otkrio je policajcima kako je Christian maštao o opremanju tamnice u stilu monstruoznog austrijskog zlostavljača Josefa Fritzla.</p><p>- Imao je podrum i stalno pričao kako zidove želi obložiti teškim pločama, upravo kao Fritzl - rekao je prijatelj iz Brunswicka u kojem je Christian živio upravo nakon povratka iz Portugala. Jednu novinarsku ekipu odveo je upravo do kuće koju je unajmljivao. Nasreću, nema dokaza kako je ikad uspio ostvariti svoje maštarije.</p><p>Portugalske policajce više zabrinjava to što je od zločina prošlo već 13 godina, a nakon 15 i ona najgora kaznena djela odlaze u zastaru.</p><p>- To se odnosi na krvoprolića, silovanja, pa čak i one najgore otmice. Iako imamo još vremena naći krivca, ono će nam jako brzo isteći - rekao je portugalski pravni stručnjak Rogerio Alves za njihovu televiziju.</p>