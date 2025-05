Nemojmo naš današnji način života uzimati zdravo za gotovo

Dvije velike i važne obljetnice koje su zaslužne što danas živimo ovim načinom života prošle su prilično mlako obilježene, praktički ih se malo tko sjetio. 80 godina od kapitulacije nacističke Njemačke te pobjede nad nacizmom i fašizmom svelo se na moskovsku vojnu paradu čovjeka koji danas radi slično što je radio i onaj čiji pad tako pompozno slavi. Druga obljetnica je 75 godina od plana velikog vizionara Roberta Schumana, čiji je plan udario temelje Europskoj uniji, čiji smo sad dio. Te dvije stvari su neodvojivo povezane i označile su prekretnicu i u europskoj i u ljudskoj povijesti. Uspon nacizma je i počeo jer su nakon Prvog svjetskog rata Nijemcima nametnute nepoštene reparacije, uzete bogate pokrajine i pobjednici su se, ukratko, ponašali kao nasilnici. To je i tad bilo normalno, tko je jači, podčinjuje druge, od kolonija do Europe. Drugi svjetski rat je pokazao promašaj tog pristupa i nakon toga je postignut gotovo pa konsenzus zapadnog svijeta da se to više ne smije ponoviti. Iako je Njemačka bila podijeljena, ulagalo se u njezinu obnovu i napredak.

