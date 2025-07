Nemojte kupovati maloj djeci električne romobile, a stariji obavezno - nosite kacige!

Za čak 285 posto porastao je broj hospitalizacija djece teško ozlijeđene u prometu prilikom vožnje električnim romobilima u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Podatak je to koji ledi krv u žilama iako, nasreću, još nismo imali onaj najgori - smrtni ishod. Ali ako se nešto hitno ne poduzme, upravo je to ono što bi nas moglo čekati. Uostalom, takve slučajeve bilježe već druge zemlje, pa je evidentno da će nas i to stići ako se roditelji ne osvijeste. Isto vrijedi i za djecu koja moraju postati svjesna opasnosti koje vožnja električnim romobilom donosi ako njime jure i pritom ne nose kacigu ili pak na njega ukrcaju još pokoje dijete - što nije rijedak slučaj na našim ulicama.

