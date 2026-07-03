Neobična scena! Žarulja pala na stol. Ministar: 'Božja prisutnost je tu. Simboličan čin...'

Simboličan čin, ali Božja prisutnost je tu, kazao je ministar David Vlajčić o neobičnoj sceni koja se dogodila tijekom potpisivanja ugovora u đakovačkoj nadbiskupiji. Naime, pala je žarulja i to točno na stol između predstavnika Vlade i crkve, piše Dnevnik.hr.

Na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj održanoj u Đakovu, predsjednik Vlade Andrej Plenković uručio je više od 70 ugovora ukupne vrijednosti 409 milijuna eura za projekte iz područja obrazovanja i zaštite okoliša.

A Katoličkoj crkvi Vlada je darovala 2300 hektara zemljišta. Riječ je o šumskom zemljištu koje se nije moglo vratiti u postupku denacionalizacije.

- Nitko nije stradao i zaista smo se iskreno svi nasmijali. Treba provjeriti sve ostale da netko ne bi kasnije stradao - kazao je Vlajčić.