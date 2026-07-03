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POTPISIVANJE UGOVORA

Neobična scena! Žarulja pala na stol. Ministar: 'Božja prisutnost je tu. Simboličan čin...'

Piše Veronika Miloševski,
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Neobična scena! Žarulja pala na stol. Ministar: 'Božja prisutnost je tu. Simboličan čin...'
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Đakovo: Sastanak Andreja Plenkovića s nadbiskupom mons. Đurom Hranićem | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Katoličkoj crkvi Vlada je darovala 2300 hektara zemljišta. Riječ je o šumskom zemljištu koje se nije moglo vratiti u postupku denacionalizacije

Simboličan čin, ali Božja prisutnost je tu, kazao je ministar David Vlajčić o neobičnoj sceni koja se dogodila tijekom potpisivanja ugovora u đakovačkoj nadbiskupiji. Naime, pala je žarulja i to točno na stol između predstavnika Vlade i crkve, piše Dnevnik.hr.

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Na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj održanoj u Đakovu, predsjednik Vlade Andrej Plenković uručio je više od 70 ugovora ukupne vrijednosti 409 milijuna eura za projekte iz područja obrazovanja i zaštite okoliša.

A Katoličkoj crkvi Vlada je darovala 2300 hektara zemljišta. Riječ je o šumskom zemljištu koje se nije moglo vratiti u postupku denacionalizacije.

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- Nitko nije stradao i zaista smo se iskreno svi nasmijali. Treba provjeriti sve ostale da netko ne bi kasnije stradao - kazao je Vlajčić.

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