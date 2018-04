Neoprezno prelazila cestu, na nju naletio pijani vozač auta

Međimurska je policija u utorak zaprimila izvješće iz Županijske bolnice u Čakovcu u kojem se navodi da je 77-godišnja pješakinja pretrpjela teške ozljede u naletu automobila na nju, 29. ožujka oko 20.50 sati u Draškovcu. Naime, na nju je dok je neoprezno prelazila cestu naletio pijani 36-godišnji vozač osobnog automobila. Njemu je izmjerena koncentracija 1,97 promila alkohola zbog čega su mu bile umanjene vozačke sposobnosti i nije na vrijeme uočio ženu na cesti. Kako se u prvi tren smatralo da je žena lakše ozlijeđena to je protiv vozača podnijeta prekršajna prijava, kao i protiv pješakinje zbog prelaska ceste na nepropisan način. No, kako su ozljede teže naravi, to će pijani vozač ipak umjesto na Prekršajni sud završiti na Općinskom sudu uz kaznenu prijavu.