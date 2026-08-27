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NOVO UPOZORENJE S HIMALAJЕ

Nepal i Kina strahuju od novih katastrofalnih poplava, jezera prijete izlijevanjem: Voda raste!

Piše HINA,
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Nepal i Kina strahuju od novih katastrofalnih poplava, jezera prijete izlijevanjem: Voda raste!
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Foto: Navesh Chitrakar
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Nepal i Kina u četvrtak su upozorili na nove poplave na Himalaji, jer dva jezera koja su nastala s obiju strana njihove granice prijete izlijevanjem u regiji koja se još uvijek bori s katastrofalnom poplavom od ovog tjedna

Potraga i spašavanje još uvijek traju u dolinama i na obroncima prekrivenim ruševinama, a gotovo 1000 ljudi još uvijek se vodi kao nestalo nakon što je poplava u srijedu pogodila pogranična područja Nepala i kineskog Tibeta, usmrtivši najmanje 362 osobe. Obje su zemlje za poplavu okrivile urušavanje ledenjaka koji je u planinske riječne sustave gurnuo stijene, led, blato i krhotine.

Nepalska uprava za katastrofe u četvrtak je izdala obavijest u kojoj upozorava da jezero koje je nastalo od krhotina koje su blokirale rijeku na mjestu poplave raste i da postoji opasnost od njegova izlijevanja.

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Službe i dalje tragaju za nestalima u Nepalu | Video: 24sata/Reuters

"Stanovnici donjih obala, putnici, spasioci uključeni u spasilačke operacije i svi ostali uključeni u spašavanje mole se da budu posebno oprezni i da ostanu na sigurnim mjestima, što dalje od riječnih obala i rizičnih područja", priopćile su vlasti.

Kina je upozorila kako se očekuje da će u iduća tri dana čak 3 milijuna kubičnih metara vode, što je ekvivalent oko 1200 olimpijskih bazena, teći i uliti se u već pregrađeno jezero na njezinoj strani granice stvarajući visok rizik od probijanja, a vrhunac protoka očekuje se oko 1. rujna.

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Prognoza oborina za sljedeći tjedan pogoršava prijetnju, izvijestili su kineski državni mediji, pozivajući se na kinesko ministarstvo vodnih resursa.

"Količina vode nastavlja rasti, kao i rizik", rekao je Zhu Jinfeng, istraživač u odjelu za hidrologiju ministarstva vodnih resursa za državnu televiziju CCTV.

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Slijedeći upozorenje, neki spasioci u Nepalu u četvrtak su se počeli kretati prema višim terenima.

Među njima je i Pawan Koirala, koji se sa svojim timom od 13 ljudi počeo udaljavati od riječnog korita nakon što je izdano upozorenje.

"Ovdje smo radi spašavanja i ne želimo biti blizu opasne zone", rekao je.

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