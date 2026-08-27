Nepal i Kina strahuju od novih katastrofalnih poplava, jezera prijete izlijevanjem: Voda raste!

Potraga i spašavanje još uvijek traju u dolinama i na obroncima prekrivenim ruševinama, a gotovo 1000 ljudi još uvijek se vodi kao nestalo nakon što je poplava u srijedu pogodila pogranična područja Nepala i kineskog Tibeta, usmrtivši najmanje 362 osobe. Obje su zemlje za poplavu okrivile urušavanje ledenjaka koji je u planinske riječne sustave gurnuo stijene, led, blato i krhotine.

Nepalska uprava za katastrofe u četvrtak je izdala obavijest u kojoj upozorava da jezero koje je nastalo od krhotina koje su blokirale rijeku na mjestu poplave raste i da postoji opasnost od njegova izlijevanja.

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Pokretanje videa... VIDEO Službe i dalje tragaju za nestalima u Nepalu | Video: 24sata/Reuters

"Stanovnici donjih obala, putnici, spasioci uključeni u spasilačke operacije i svi ostali uključeni u spašavanje mole se da budu posebno oprezni i da ostanu na sigurnim mjestima, što dalje od riječnih obala i rizičnih područja", priopćile su vlasti.

Kina je upozorila kako se očekuje da će u iduća tri dana čak 3 milijuna kubičnih metara vode, što je ekvivalent oko 1200 olimpijskih bazena, teći i uliti se u već pregrađeno jezero na njezinoj strani granice stvarajući visok rizik od probijanja, a vrhunac protoka očekuje se oko 1. rujna.

Prognoza oborina za sljedeći tjedan pogoršava prijetnju, izvijestili su kineski državni mediji, pozivajući se na kinesko ministarstvo vodnih resursa.

"Količina vode nastavlja rasti, kao i rizik", rekao je Zhu Jinfeng, istraživač u odjelu za hidrologiju ministarstva vodnih resursa za državnu televiziju CCTV.

Slijedeći upozorenje, neki spasioci u Nepalu u četvrtak su se počeli kretati prema višim terenima.

Među njima je i Pawan Koirala, koji se sa svojim timom od 13 ljudi počeo udaljavati od riječnog korita nakon što je izdano upozorenje.

"Ovdje smo radi spašavanja i ne želimo biti blizu opasne zone", rekao je.