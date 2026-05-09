GUŽVA PREMA VRHU

Nepal izdao rekordan broj dozvola za uspon na Everest

Piše HINA,
Foto: Purnima Shrestha/REUTERS

Prenapučenost i uska grla na putu do vrha izazivaju zabrinutost kod penjača koji pokušavaju dosegnuti najviši vrh svijeta na visini od 8849 metara.

Nepal je ovoga proljeća izdao rekordan broj od 492 dozvole za uspon na Everest, rekao je Himal Gautam, glasnogovornik ministarstva turizma. Raniji rekord zabilježen je 2023. kada je izdano 478 dozvola. Prenapučenost i uska grla na putu do vrha izazivaju zabrinutost kod penjača koji pokušavaju dosegnuti najviši vrh svijeta na visini od 8849 metara.

Uz to, ovo proljeće veliki serak, gromada leda iznad ledenjaka Khumbu, poremetila je rad nepalskih šerpi na postavljanju ljestvi i užadi što je izazvalo bojazan  zbog kašnjenja ionako vrlo kratke sezone penjanja na najviši vrh svijeta.

Godine 2019., ogroman red na Everestu prisilio je timove da čekaju satima na niskim temperaturama, što je dodatno smanjilo već nisku razinu kisika i uzrokovalo bolesti i iscrpljenost. Najmanje četiri od jedanaest smrtnih slučajeva te godine pripisano je prenapučenosti.

