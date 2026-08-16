Utopljenika su na obalu izvadili ronioci interventne jedinice karlovačke policije. Apeliraju na građane da za kupanje koriste uređene plaže
Nepalac se kupao u Slunjčici i utopio. Policija: 'Kupao se na mjestu gdje nije dozvoljeno'
Muškarac, državljanin Nepala (34) utopio se u subotu predvečer prilikom kupanja u rijeci Slunjčici u Slunju. Kako je izvijestila karlovačka policija, muškarac se kupao na mjestu gdje nije dozvoljeno kupanje.
- Utopljenika su na obalu izvadili ronioci interventne jedinice policije Policijske uprave karlovačke te je proveden očevid. O događaju će nadležnom državnom odvjetništvu biti proslijeđeno izvješće - priopćila je policija.
Kako bi se izbjegli tragični događaji i povećala sigurnost kupača, policija je građanima uputila apel da koriste uređene plaže, na kojima postoji spasilačka služba, ne skaču u vodu sa mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje zabranjeno, ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola ili droga i ne plivaju neposredno nakon obroka.
Ne treba se ni izlagati predugo jakom suncu niti ulaziti u hladnu vodu vrući. Treba izbjegavati plivati sami, a djeca nikako ne bi smjela ići na kupanje bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe.
Nad djetetom treba imati stalni nadzor jer se ono može utopiti i u plitkoj vodi. Neplivači ili osobe koje slabije plivaju trebaju obavezno koristiti pomagala za plivanje i plivati uz nadzor dobrih plivača.
- Dogodi li se nevolja, ostanite smireni, plutajte na leđima i signalizirajte rukom tražeći pomoć. Ukoliko u vodi primijetite nekoga u nevolji, odmah pružite ili potražite pomoć - pozovite pomoć na 112 ili 192! - poručili su iz policije.
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