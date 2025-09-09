Obavijesti

Nepalac za 24sata: 'Strah me za obitelj. Ne mogu ih nazvati. Svi su na ulicama. Puno je mrtvih'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 5 min
Foto: NAVESH CHITRAKAR/REUTERS

U neredima na ulicama zbog ukidanja pristupa društvenih mreža je do sada poginulo 19 ljudi te je više od 100 njih ozlijeđeno. Vlasti su zbog straha od masovnog okupljanja uvele policijski sat

Strah me za obitelj, ponajviše jer se ne mogu čuti s njima. Građani su na ulicama, traju masovni neredi, ispričao nam je Yubraj Thapa, Nepalac koji sad živi u Hrvatskoj, o neredima u Nepalu.

A demonstrator holds a police shield next to burning items outside Nepali Congress party office, in Kathmandu A demonstrator runs past flames outside Nepali Congress party office, in Kathmandu A person looks out of a window as smoke rises during a protest against Monday's killing of 19 people after anti-corruption protests, in Kathmandu
Foto: NAVESH CHITRAKAR/REUTERS

Građani su na ulicama, pale sve oko sebe, policija ih tuče. Nezadovoljni su vladinim ukidanjem društvenih mreža. Vladina odluka o blokiranju pristupa nekoliko društvenih medija, uključujući Facebook, na snagu je stupila prošli tjedan. Potaknula je bijes među mladima jer oko 90 posto od 30 milijuna stanovnika Nepala koristi internet.

- Vladi ne odgovara sve što je nama dobro. Nama je dosta, zabrana korištenja društvenih mreža samo je kap koja je prelila čašu. Dosta nam je korupcije i odluka loših za nas. Nema WhatsAppa, Instagrama ni YouTubea. Ukinut nam je pristup 26 aplikacija, više ne rade. Studenti žele vratiti slobodu. Do sada je već 19 poginulo. Škole su zatvorene, sve je zatvoreno. Cijeli narod je na ulici. Vlada se štiti, ali previše je ljudi na ulici pa to ne mogu kontrolirati. Možda će predsjednik dati ostavku ili nešto slično. Previše je problema tamo - kazao nam je Yubraj.

Dužnosnici tvrde da su zabranu uveli jer se platforme nisu uključile u akcije suzbijanja njihove zlouporabe, uključujući lažne račune na društvenim mrežama koji se koriste za širenje govora mržnje i lažnih vijesti te za prevare. Organizatori prosvjeda, koji su se proširili na druge gradove u zemlji, nazvali su ih "demonstracijama generacije Z". Kažu da prosvjedi odražavaju rašireno nezadovoljstvo mladih vladom i ljutnju zbog aktualnih politika i korupcije vlasti.

U neredima na ulicama je do sada poginulo 19 ljudi te je više od 100 njih ozlijeđeno. Vlasti su zbog straha od masovnog okupljanja uvele policijski sat unutar gradskog područja Katmandua.

- Tijekom policijskog sata neće biti dopušteni prosvjedi, masovna okupljanja niti sastanci - izvijestio je upravitelj gradskog okruga Chhabilal Rijal.

- Moja obitelj je na sigurnom. Kod kuće su jer su škole, pa i sve ostalo, zatvorene. Nema sapuna, hrane... Ne mogu ništa kupiti jer su svi na ulici. Policija je agresivna prema građanima. Ubili su studente. Ljudi koji su na ulici imaju između 16 i 28 godina. Nijedna politička stranka se ne smije pridružiti. To su samo studenti, oni žele podići svoj glas. Žele zaustaviti korupciju. Trebaju posao, trebaju sve. Strah me za moju obitelj jer gledam po medijima što se događa, a ne mogu provjeriti kako su - kazao nam je Yubraj.

Dodao je kako im nestaje i interneta, pa se rijetko čuju preko TikToka, koji još radi u Nepalu. 

