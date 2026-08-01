Obavijesti

News

Komentari 0
STRADALI U LAVINI

Nepalski planinar Purja poginuo u Pakistanu s još devetero ljudi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nepalski planinar Purja poginuo u Pakistanu s još devetero ljudi
Foto: Navesh Chitrakar
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Četrdesettrogodišnji Purja i devetero drugih se od četvrtka vodilo kao nestale nakon što je ih je zahvatila lavina na 8051 metru visokom Broad Peaku, 12. najvišoj planini na svijetu

Nepalski planinar Nirmal Purja, koji je postavio rekord za najbrži uspon na 14 najviših planina svijeta, preminuo je u lavini tijekom ekspedicije u Pakistanu kao i devetero drugih koji su bili s njim, rekla je njegova tvrtka u subotu.

"Danas s dubokom tugom i slomljena srca potvrđujemo da je Nirmal 'Nimsdai' Purja tragično izgubio život nakon lavine na (planini) Broad Peak", rekla je njegova tvrtka koja organizira ekspedicije Elite Exped u objavi na društvenoj mreži Instagram.

"Također, primili smo potvrdu da drugi članovi ekspedicije nažalost nisu preživjeli", dodala je tvrtka, a da pritom nije pružila daljnje pojedinosti.

Četrdesettrogodišnji Purja i devetero drugih se od četvrtka vodilo kao nestale nakon što je ih je zahvatila lavina na 8051 metru visokom Broad Peaku, 12. najvišoj planini na svijetu i jednom od najizazovnijih uspona u pakistanskoj pokrajini Gilgit-Baltistan.

Purja, koji je služio u britanskim specijalnim postrojbama kao gurka, rekord za najbrži uspon je postavio u šest mjeseci 2019. Postao je svjetski poznat nakon što je Netflix dvije godine kasnije snimio dokumentarni film o njegovom putovanju "14 Peaks: Nothing Is Impossible".

Lavina je 10 planinara zahvatila oko podneva u četvrtak. Šestero čine Nepalci, a preostali su bili iz Pakistana, Omana, Sjedinjenih Američkih Država i Kine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UDARNI VIKEND Sudar u tunelu Plasina, kolone prema moru, rastu gužve i u smjeru Zagreba
GUŽVE PREMA MORU

UDARNI VIKEND Sudar u tunelu Plasina, kolone prema moru, rastu gužve i u smjeru Zagreba

Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora kolona iz smjera čvora Kosnica duga je oko 12 kilometara, dok se iz smjera čvora Sveta Nedelja proteže oko sedam kilometara
'Dječaka je tukao šakom. Sišao sam s bicikla i krenuo prema njima. Onda je izvukao nož...'
ISPOVIJEST HEROJA IZ ĐAKOVA

'Dječaka je tukao šakom. Sišao sam s bicikla i krenuo prema njima. Onda je izvukao nož...'

Ničim izazvan, muškarac (29) napao je dječaka s posebnim potrebama na igralištu u Đakovu u srijedu navečer. Spasio ga je slučajni prolaznik. 'Dva puta je udario dječaka. Imam šest ubodnih rana i slomljenu šaku'
FOTO Kod Plitvica niče 'Ranč milijunaša'. Mještani: 'Za nas nema vode, a za nove vile ima'
STIŽE ELITA

FOTO Kod Plitvica niče 'Ranč milijunaša'. Mještani: 'Za nas nema vode, a za nove vile ima'

NOVI EXPRESS Reporterka Expressa posjetila je lokaciju elitnog naselja kod Plitvica koje se gradi po ideji zlatara Dodića kojeg se istražuje zbog uvoza otrovnog otpada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026