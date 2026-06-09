Nepregledne kolone na pumpama. Rusi bijesni: 'Što je ovo, pa bolje da si kupim konja'

Ukrajinski napadi dronovima na Krim prodrmali su opskrbne pravce Moskve i pogoršali krizu s opskrbom goriva, piše BBC. Na udaru nestašica našao se Krim kojeg od 2014. kontrolira Moskva nakon invazije 'malih zelenih'. Mnogi od ovih problema proizlaze iz nedavnih ukrajinskih udara na ključnu autocestu i most koji povezuju južni ruski grad Rostov s Krimom preko okupiranog lučkog grada Mariupolja.

Ta je cesta „zapravo okosnica ruske okupacije na jugu”, izjavio je za BBC Clément Molin, analitičar iz francuskog instituta Atum Mundi.

Foto: Alexey Pavlishak

Molin je rekao da je Ukrajina od početka svibnja izvela 300 napada dronovima na kamione, uključujući 30 cisterni, te da je kampanja postala još intenzivnija ovog mjeseca.

Prema riječima Roberta Brovdija, zapovjednika ukrajinskih snaga za dronove, promet vojnog tereta na toj cesti smanjio se za 71 posto između kasnog svibnja i ranog lipnja.

Fuel crisis in occupied Crimea spirals out of control



Queues at gas stations in Crimea have reached 2.5 km in length due to a severe shortage of fuel.



This is a direct consequence of Ukrainian strikes on Russian logistics routes supplying the occupied peninsula. pic.twitter.com/KdsdlZ0YOr — Visegrád 24 (@visegrad24) June 8, 2026

Ova operacija ima opipljive učinke na Krimu. Poluotok je strateški važan za Moskvu, jer ga njezine snage koriste za lansiranje dronova i projektila na ostatak Ukrajine. Videozapisi prikazuju duge redove na benzinskim postajama diljem regije, a stanovnici kažu da redovito moraju čekati i do 10 sati na gorivo.

Foto: Alexey Pavlishak

„Sada na posao idem pješice. Naravno, to je manje praktično od vožnje, ali nije ogroman problem”, rekao je jedan stanovnik grada Simferopolja za Bereg, neovisnu internetsku stranicu. „Sve što mi sada preostaje jest kupiti konja!” dodao je.

Na velika većini krimskih benzinskih postaja, lokalno stanovništvo sada može kupiti samo do 20 litara goriva po osobi i to isključivo putem unaprijed plaćenih vaučera, ako goriva uopće ima.

Ruski turisti koji su stigli u regiju prije početka krize sada imaju problema s pronalaskom goriva kako bi otišli. Problem je dovoljno akutan da su lokalne vlasti koje je postavila Moskva morale pokrenuti posebnu telefonsku liniju kako bi im pomogle.

Također postoje izvještaji o vrtoglavom rastu cijena benzina i dizela uzrokovanom nestašicama.

„Nažalost, u ovom trenutku čini se da nije moguće u potpunosti zadovoljni potražnju za gorivom”, priznao je 5. lipnja regionalni čelnik kojeg je imenovao Kremlj, Sergej Aksjonov. Stotine autobusa, rekao je, neće izaći iz garaža zbog nestašica.