Djevojke s autizmom često ostaju "nevidljive" jer svjesno uče socijalna pravila, promatraju vršnjakinje i oponašaju njihovo ponašanje kako bi se uklopile. Iako izvana mogu djelovati prilagođeno, zapravo proživljavaju anksioznost, zbunjenost i osjećaj nepripadanja.
Neprepoznavanje autizma često djevojke gura u anoreksiju
Posljednjih nekoliko godina sve se češće govori o povezanosti anoreksije i poremećaja iz spektra autizma kod djevojaka i žena. Istraživanja pokazuju da značajan broj mladih djevojaka koje razviju anoreksiju imaju i izražene autistične osobine, no događa se da im autizam nikad ne bude prepoznat.
