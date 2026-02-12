Obavijesti

News

KOMENTIRA MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK

Neprepoznavanje autizma često djevojke gura u anoreksiju

Piše Martina Pauček Šljivak
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Djevojke s autizmom često ostaju "nevidljive" jer svjesno uče socijalna pravila, promatraju vršnjakinje i oponašaju njihovo ponašanje kako bi se uklopile. Iako izvana mogu djelovati prilagođeno, zapravo proživljavaju anksioznost, zbunjenost i osjećaj nepripadanja.

Posljednjih nekoliko godina sve se češće govori o povezanosti anoreksije i poremećaja iz spektra autizma kod djevojaka i žena. Istraživanja pokazuju da značajan broj mladih djevojaka koje razviju anoreksiju imaju i izražene autistične osobine, no događa se da im autizam nikad ne bude prepoznat.

