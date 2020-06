'Neprimjereno je tako govoriti o silovanju kao što je radio Škoro, on je problem, klizi i na suhom'

<p>Pravi problem je gospodin Škoro. On proklizava i na suhom, njegovi kandidati nemaju nikakav program i samo se služe floskulama, rekao je premijer <strong>Andrej Plenković</strong>.</p><p>Tako je komentirao slučaj 'srednji prst'. Bivša predsjednica <strong>Kolinda Grabar-Kitarović</strong> njime je odgovorila čelniku Domovinskog pokreta <strong>Miroslavu Škori </strong>koji je kontroverzno izjavio kako bi se silovana žena u slučaju trudnoće s obitelji morala dogovoriti što će učiniti.</p><p>- Ići na takav način i tako kao on govoriti o teškoj, osjetljivoj temi kao što je silovanje apsolutno je neprimjereno. A na Facebooku, to je nečiji način borbe, a moj način borbe protiv toga je politički - rekao je Plenković.</p><p>O tome pomaže li to HDZ-u u kampanji nije htio govoriti, a rekao je i kako nije baš siguran ima li sukob navijačkih skupina u Vukovaru veze s izborima, ali ga je osudio:</p><p>- To je za svaku osudu i potpuno neprihvatljivo.</p><p>Hrvatska proteklih dana bilježi ponovan rast u broju novozaraženih korona virusom, no Plenković uvjerava kako se izbori svakako neće odgoditi.</p><p>- Izbori nisu pod upitnikom, to uopće nije u pitanju. Trebamo biti odgovorni i držati se propisanih mjera. Poduzet ćemo sve da brojevi ostanu na ovoj ili manjoj razini i da ne ugroze, ne toliko izbore, koliko cjelokupnu zdravstvenu situaciju - zaključio je premijer.</p>