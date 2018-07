Neredi i pljačke u Francuskoj nakon pobjede: Dvoje poginulih

Dva su francuska navijača poginula uslijed erupcije nasilja potaknutog pobjedom na Svjetskom prvenstvu.

Najružnije scene divljanja zabilježene su upravo u središtu Pariza, pa je u ranim satima u ponedjeljak Champs Élysées zatvoren zbog nereda i pljački.

Retweeted Voice of Europe 🌐 (@V_of_Europe):



Spot the difference:



Croatia loses the final: Party



France wins the World Cup: Riots all over the country pic.twitter.com/AYEnaY9xUo — Komunikaty Ottawskie (@Kom_OTT) July 16, 2018

U gradu Annecyju, udaljenom oko 560 kilometara od Pariza, 50-godišnji Francuz slomio je vrat i poginuo nakon što je pobjedu Francuske na Svjetskom prvenstvu odlučio proslaviti skakanjem u kanal. U mjestu Saint-Felix poginuo je muškarac u tridesetim godinama, koji se slaveći pobjedu, automobilom zabio u drvo.

Osim ova dva fatalna incidenta, zabilježene su eskalacije nasilja u kojima je francuska policija morala intervenirati suzavcem kako bi uspostavila red.

- Neredi su eksplodirali nedugo nakon ponoći, ljudi se nisu htjeli razići - izjavio je izvor iz francuske policije.

Trgovine u blizini Slavoluka pobjede su demolirane, razbijeni su izlozi, a u napadu je intervenirala policija.

#Riots in multiple French cities after France wins the World Cup.



... unbelievable, why? Why not celebrate?pic.twitter.com/5vUrGpNZpa — Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) July 15, 2018

- Scene potpunog kaosa pokvarile su zabavu - izjavio je izvor iz policije za britanski Mirror.

Zabilježene su video snimke okršaja policijskih snaga i huligana odjevenih u navijačke majice, a kako je nasilje eskaliralo, vlasti su zatvorile ulaze u metro i druge lokalne vlakove.

BREAKING: Violence and riots have erupted in Paris following World Cup celebrations.

Armed forces have been deployed but several businesses have been looted and vehicles have been vandalized. 🇫🇷pic.twitter.com/5jp7xrpWXh — France Football 🇫🇷 (@FrenchFutbol) July 15, 2018

Na teren je diljem Francuske izašlo nekih 4000 pripadnika policijskih i sigurnosnih snaga koji su imali pune ruke posla. Podivljali navijači skakali su u fontane i bacali boce i baklje.

Iako je u pokušajima savladavanja podivljale rulje korišten suzavac, problemi i neredi su se nastavili do ranih jutarnjih sati.

U mjestu Frouard jedan trogodišnjak i dvije šestogodišnje djevojčice ozbiljno su ozlijeđene nakon što se u njih zabio motociklist, koji je pobjegao s mjesta nesreće.