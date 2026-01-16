Dramatična noć u Minneapolisu. Trump prijeti zakonom kojeg nitko nije koristio 30 godina

Minneapolis je postao poprište žestokih sukoba između građana i federalnih agenata, a napetosti su dosegle točku vrenja nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio aktiviranjem Zakona o pobuni (Insurrection Act) i slanjem vojske na ulice, piše CNN. Grad je već tjednima pod opsadom tisuća imigracijskih službenika, a spominje se mogućnost da će ići od vrata do vrata i tražiti ilegalne migrante.

Pokretanje videa... 02:15 Američke sigurnosne snage ispalile suzavac na prosvjednike u Minneapolisu | Video: 24sata/reuters

Trenutačna kriza eskalirala je sedmog siječnja, kada je agent ICE-a Jonathan E. Ross smrtonosno ustrijelio Renee Nicole Good, 37-godišnju američku državljanku, u njezinom automobilu. Ministarstvo domovinske sigurnosti tvrdilo je da je Good pokušala pregaziti agente, a svjedoci osporavaju tu tezu. Njezina smrt potaknula je val prosvjeda diljem zemlje.

Osam dana kasnije, napetost je dodatno porasla. Tijekom pokušaja uhićenja u sjevernom Minneapolisu, federalni je agent ranio u nogu venezuelskog državljanina Julija Cesara Sosu-Celisa. Prema službenom priopćenju, agent je pucao u samoobrani nakon što su ga Sosa-Celis i još dvojica muškaraca napali lopatom za snijeg i drškom od metle.

U svojoj karakterističnoj maniri, predsjednik Trump oglasio se na društvenim mrežama oštrom porukom upućenom vodstvu Minnesote, optužujući ih za nesposobnost u kontroliranju prosvjeda koji su izbili kao odgovor na agresivne akcije Imigracijske i carinske službe (ICE).

- Ako korumpirani političari Minnesote ne poslušaju zakon i ne zaustave profesionalne agitatore i pobunjenike u napadima na patriote iz ICE-a, koji samo pokušavaju raditi svoj posao, aktivirat ću ZAKON O POBUNI - napisao je Trump.

Zakon o pobuni, donesen davne 1807. godine, izuzetno se rijetko koristi. On ovlašćuje predsjednika da, čak i bez pristanka guvernera, rasporedi američku vojsku unutar granica SAD-a kako bi suzbio pobunu, domaće nasilje ili proveo savezne zakone. Posljednji put je aktiviran 1992. godine tijekom velikih nereda u Los Angelesu. Demokratski čelnici Minnesote, uključujući guvernera Tima Walza i državnog odvjetnika Keitha Ellisona, najavili su da će se svakom takvom potezu suprotstaviti na sudu.