Evo što se dogodilo sa cijenom nafte nakon drame u Hormuzu

Na europskim su burzama u ponedjeljak ujutro cijene dionica pale jer ponovno raste napetost između SAD-a i Irana u Hormuškom tjesnacu, što je izazvalo snažan rast cijena nafte. STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 0,9 posto, izgubivši dio prošlotjednih dobitaka. Jutros je londonski FTSE indeks oslabio 0,40 posto, na 10.625 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,04 posto, na 24.446 bodova, a pariški CAC 0,93 posto, na 8.347 bodova. Ulagače je uznemirio novi rast napetosti u Hormuškom tjesnacu, nakon što su u nedjelju američki marinci presreli i zarobili teretni brod koji je plovio pod iranskom zastavom i pokušao probiti američku blokadu.

Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na društvenim mrežama da je taj brod pod sankcijama američkog ministarstva financija zbog njihove ranije povijesti ilegalne aktivnosti i da marinci provjeravaju što je na brodu.

Do incidenta je došlo nakon što je Trump objavio da američko izaslanstvo stiže u Pakistan u ponedjeljak navečer na nastavak pregovora, iako Teheran nije potvrdio da će sudjelovati.

"Nudimo vrlo pošten i razuman sporazum i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako neće, SAD će uništiti sve elektrane, sve mostove u Iranu", napisao je Trump.

Iranski državni mediji, međutim, tvrde da izvješća o novim mirovnim pregovorima sa SAD-om u Pakistanu nisu istinita, da je Iran odbio pregovore.

"Iran objavljuje da nedolazak na drugu rundu pregovora proizlazi iz onoga što smatra pretjeranim zahtjevima Washingtona, nerealnim očekivanjima, stalnim promjenama stajališta i aktualnom pomorskom blokadom koju smatra kršenjem primirja", prenijela je IRNA.

Cijene nafte porasle više od 5 posto

Zbog toga su jutros cijene nafte skočile više od 5 posto. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros porasla 5,3 posto, na 86,95 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 5,35 posto, na 88,30 dolara.

Tako su cijene ponovno u uzlaznoj putanji, nakon što su prošloga tjedna potonule više od 9,0 posto.

Azijske burze porasle

A na azijskim su burzama cijene dionica porasle. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 9,30 sati u plusu oko 0,4 posto.

Pritom su cijene dionica u Australiji, Indiji, Šangaju, Hong Kongu, Japanu, Južnoj Koreji porasle između 0,1 i 0,9 posto.

Burze su porasle jer se ulagači nadaju da će SAD i Iran uskoro postići mirovni sporazum, unatoč današnjem rastu napetosti.