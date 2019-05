Nesreća između Splita i Omiša: Palo stablo i zgnječilo autobus

Na državnoj cesti D8, odnosno Jadranskoj magistrali, oko 17:45 sati na autobus prijevoznika 'Dalmatinac' palo je veliko stablo bora, cijelom dužinom. U autobusu je bilo nekoliko putnika, no srećom nitko nije ozlijeđen. Na teren su odmah izašli vatrogasci, njih osam s dva vozila te je stablo bora vrlo brzo ispilano i odveženo s mjesta nesreće.

No, kako doznajemo u splitskoj policiji, autobus je još uvijek tamo no očekuje se da bi i on mogao biti uklonjen vrlo brzo. Promet se za sada odvija otežano i u oba smjera, prema Splitu i prema Omišu, stvaraju se velike kolone.

- Na autobus je palo stablo promjera pola metra, dugo 15 do 20 metara, koliko je teško ne znamo točno, ali pilamo ga i takvog odnosimo - rekao je Stanko Bandalo iz DVD-a Dugi rat.