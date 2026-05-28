Nesreća kod Lipika: Čovjek (78) prešao u suprotni trak i udario u auto. Vozač teško ozlijeđen...

U srijedu 27. svibnja 2026. oko 6.10 sati u mjestu Kukunjevac u Ulici Franje Filipovića, vozač (78) koji je upravljao autom, prešao je vozilom na suprotnu prometnu traku te udario prednjim lijevim djelom vozila u prednji lijevi dio auta kojim je iz suprotnog smjera pod utjecajem alkohola od 0,54 promila upravljao 46-godišnjak.

U prometnoj nesreći čovjek (46) je teško ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog, a 78-godišnjak je lakše ozlijeđen i protiv njega slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

Tijekom protekla 24 sata na području Policijske uprave požeško-slavonske dogodio se i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u Njemačkoj ulici.