UDARIO PREDNJIM DIJELOM

Nesreća kod Lipika: Čovjek (78) prešao u suprotni trak i udario u auto. Vozač teško ozlijeđen...

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Tijekom protekla 24 sata na području Policijske uprave požeško-slavonske dogodio se i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u Njemačkoj ulici

U srijedu 27. svibnja 2026. oko 6.10 sati u mjestu Kukunjevac u Ulici Franje Filipovića, vozač (78) koji je upravljao autom, prešao je vozilom na  suprotnu prometnu traku te udario prednjim lijevim djelom vozila u prednji lijevi dio auta kojim je iz suprotnog smjera pod utjecajem alkohola od 0,54 promila upravljao 46-godišnjak.

U prometnoj nesreći čovjek (46) je teško ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog, a 78-godišnjak je lakše ozlijeđen i protiv njega slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

Tijekom protekla 24 sata na području Policijske uprave požeško-slavonske dogodio se i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u Njemačkoj ulici.

