Nesreća kraj Šibenika: Uključila se na autocestu i udarila auto, ozlijeđeni su muškarac i djeca

Šibenska policija kazneno je prijavila 35-godišnjakinju koja je jučer oko 18.50 sati izazvala tešku prometnu nesreću na autocesti A1 kraj Šibenika. Nakon uključivanja na tu prometnicu, u smjeru Zagreba, počela se prestrojavati u pretjecajnu traku bez da se uvjerila da je taj potez siguran i moguć.

- Na pretjecajnoj traci dolazi do sudara stražnjeg dijela njenog vozila i prednjeg dijela osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 63-godišnjak. Nakon sudara vozilo 35-godišnjakinje se odbija i udara u središnju metalnu ogradu te se u odbijanju vraća na kolnik i prelazi preko obje prometne trake te izlijeće van ceste. Tu udara u uzdignuti betonski ivičnjak preko kojeg se uspinje i udara o kameno zemljani nasip - opisali su policajci nakon dugog očevida.

U automobilu su s vozačicom bili muškarac (38), kao i dvoje djece. Pozvana je Hitna pomoć te su ih prevezli u Opću bolnicu u Šibeniku.

- Muškarcu su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju, dok će za djecu putnike po završetku liječničke obrade biti konstatirane ozljede - napisali su iz policije.