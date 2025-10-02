Obavijesti

News

Komentari 0
TREN NEPAŽNJE

Nesreća kraj Šibenika: Uključila se na autocestu i udarila auto, ozlijeđeni su muškarac i djeca

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Nesreća kraj Šibenika: Uključila se na autocestu i udarila auto, ozlijeđeni su muškarac i djeca
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Vozilom hitne u Opću bolnicu u Šibeniku prevezeni su putnici iz osobnog vozila šibenskih registarskih oznaka, 38-godišnjak i dvoje djece. Muškarac je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju

Šibenska policija kazneno je prijavila 35-godišnjakinju koja je jučer oko 18.50 sati izazvala tešku prometnu nesreću na autocesti A1 kraj Šibenika. Nakon uključivanja na tu prometnicu, u smjeru Zagreba, počela se prestrojavati u pretjecajnu traku bez da se uvjerila da je taj potez siguran i moguć.

- Na pretjecajnoj traci dolazi do sudara stražnjeg dijela njenog vozila i prednjeg dijela osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 63-godišnjak. Nakon sudara vozilo 35-godišnjakinje se odbija i udara u središnju metalnu ogradu te se u odbijanju vraća na kolnik i prelazi preko obje prometne trake te izlijeće van ceste. Tu udara u uzdignuti betonski ivičnjak preko kojeg se uspinje i udara o kameno zemljani nasip - opisali su policajci nakon dugog očevida.

PRIPREMITE ŽIVCE VIDEO Zagrebački promet je u crvenom! Kamionom zapeo za nadvožnjak: Ljudi voze po travi
VIDEO Zagrebački promet je u crvenom! Kamionom zapeo za nadvožnjak: Ljudi voze po travi

U automobilu su s vozačicom bili muškarac (38), kao i dvoje djece. Pozvana je Hitna pomoć te su ih prevezli u Opću bolnicu u Šibeniku.

- Muškarcu su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju, dok će za djecu putnike po završetku liječničke obrade biti konstatirane ozljede - napisali su iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini
DETALJI VLADINIH MJERA

Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini

U prosjeku umirovljenički godišnji dodatak iznosit će 171 euro i s njegovom isplatom prosječna će sveukupna mirovina iznositi više od 704 eura na kraju 2025. godine
Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao
24SATA DOZNAJU

Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao

Radi se o utakmici Lokomotive i Hajduka u kojoj je bilo sporno zaleđe nakon prvog gola. Nikica Jelavić mlađi je trener Lokomotive, a njegov stric i imenjak je burno reagirao prema sucima i poručio da će ih kazniti
Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...
NELOGIČNOST ZAKONA

Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...

Za prve tri razine potpore nema ograničenja, neovisno o imovini. Tako i multimilijarder može dobiti naknadu. Ograničenja postoje za dvije razine najnižih potpora...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025