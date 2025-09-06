Nesreća na A1. Izgubio nadzor nad volanom i udario u stijenu: Teško je ozlijeđen, putnica lakše

Vozač (68) je teško, a 65-godišnja putnica lakše ozlijeđena nakon što je vozač na A1 u petak oko 17.45 sati izgubio kontrolu nad osobnim automobilom. Kako je priopćila karlovačka policija, automobilom zagrebačkih tablica vozač je vozio autocestom na području Josipdola u smjeru Zagreba, ali se nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već je u jednom trenutku prešao u lijevo na asfaltni središnji dio.

Nakon toga je naglo u zanošenju prešao u desno preko cijele širine trake i prednjim autom vozila udario u stijenu sa žičanom mrežom, od koje se vozilo odbilo i zaustavio na desnoj prometnoj traci.





Vozaču će biti izdan obavezni prekršajni nalog, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće.