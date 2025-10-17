Nesreća na A3: Ima ozlijeđenih! Motorist je završio u bolnici

Zagrebačka policija potvrdila je informaciju kako su u petak navečer zaprimili dojavu o prometnoj nesreći na autocesti A3 kod čvora Sveta Nedjelja.

- U nesreći su sudjelovali teretni automobil i motociklist koji je ozlijeđen. Pomoć mu je pružena u KBC Sestre Milosrdnice- rekli su iz policije.

Dodali su kako je očevid u tijeku. O nesreći se oglasio i HAK.

- Prometna nesreća na autocesti A3 Bregana-Lipovac na 8. km između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb zapad u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom, usporeno u koloni - rekli su.