POTVRDILA POLICIJA

Nesreća na A3: Ima ozlijeđenih! Motorist je završio u bolnici

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Iz HAK-a su rekli kako se vozi jednim prometnim trakom, usporeno u koloni...

Zagrebačka policija potvrdila je informaciju kako su u petak navečer zaprimili dojavu o prometnoj nesreći na autocesti A3 kod čvora Sveta Nedjelja. 

- U nesreći su sudjelovali teretni automobil i motociklist koji je ozlijeđen. Pomoć mu je pružena u KBC Sestre Milosrdnice- rekli su iz policije. 

Dodali su kako je očevid u tijeku. O nesreći se oglasio i HAK. 

- Prometna nesreća na autocesti A3 Bregana-Lipovac na 8. km između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb zapad u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom, usporeno u koloni - rekli su. 

