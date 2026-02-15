Nesreća na A9 kod Vodnjana: Dvije osobe ozlijeđene...

Na autocesti A9 nedaleko čvora Vodnjan dogodila se prometna nesreća u kojoj su lakše ozlijeđeni vozači osobnog i teretnog vozila.

Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila kada je 46-godišnja vozačica iz Krapine upravljala vozilom desnom prometnom trakom i naletjela na teretni automobil pulskih registarskih oznaka kojim je upravljao 35-godišnjak.

Teretno vozilo bilo je zaustavljeno u desnoj traci zbog servisnih radova, a propisna svjetleća signalizacija upućivala je druge sudionike da koriste lijevu traku.

U nesreći su oboje vozača zadobili lakše ozljede. Protiv 46-godišnjakinje bit će pokrenut prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.