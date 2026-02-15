Obavijesti

Nesreća na A9 kod Vodnjana: Dvije osobe ozlijeđene...

Vozačica je na autocesti A9 kod čvora Vodnjan jug naletjela vozilom na propisno označeno vozilo službe održavanja koje je obavljalo poslove održavanja prometnice, objavila je policija

Na autocesti A9 nedaleko čvora Vodnjan dogodila se prometna nesreća u kojoj su lakše ozlijeđeni vozači osobnog i teretnog vozila.

Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila kada je 46-godišnja vozačica iz Krapine upravljala vozilom desnom prometnom trakom i naletjela na teretni automobil pulskih registarskih oznaka kojim je upravljao 35-godišnjak.

Teretno vozilo bilo je zaustavljeno u desnoj traci zbog servisnih radova, a propisna svjetleća signalizacija upućivala je druge sudionike da koriste lijevu traku.

U nesreći su oboje vozača zadobili lakše ozljede. Protiv 46-godišnjakinje bit će pokrenut prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

