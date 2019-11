Nesreća u Italiji: Nekoliko ljudi preminulo je u požaru tvornice

U gradiću Barcellona Pozzo di Gotto na sjeveru Italije eksplodirala je tvornica pirotehnike 'Costa'. Nakon eksplozije nekoliko ljudi je preminulo, a neki su teško ozlijeđeni te se ne zna hoće li preživjeti.

Za jednim radnikom još se traga, a među teško ozlijeđenima je i sin vlasnika tvornice Antonio Costa dok mu je supruga Venera Mazzeo (71) preminula. Sina su mu prebacili u bolnicu Palermo dok su ostali prebačeni u bolnicu u Milazzu.

Iz policije su potvrdili kako su poginula četiri radnika, a isto toliko ih je teško ozlijeđeno.

Vatrogasci se cijeli dan bore s jakom vatrom koja još nije ugašena, a na terenu su izašli policajci kao i brojna vozila Hitne pomoći.

Foto: Screenhoot

Mještani malog mjesta opisuju kako se čula jaka eksplozija, a nakon toga urlici ljudi.

Istraga je tek započelo no sumnja se kako je došlo do dvije eksplozije, a one su se dogodile tako što je pirotehnička prašina došla do iskri od zavarivanja, naime u to vrijeme radnici u tvornici su bili za zavarivačkim strojevima.