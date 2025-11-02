Iz policije su nam kratko potvrdili kako su zaprimili dojavu o prometnoj nesreći u nedjelju ujutro. Jedna osoba je, kako kažu, ozlijeđena....
POLICIJA POTVRDILA
Nesreća u Sesvetama: Sudarili se motor i auto, jedan ozlijeđen
Zagrebačka policija objavila je kako je jutros oko 5:30 došlo do prometne nesreće u Sesvetama.
Nesreća između motora i osobnog auta dogodila se u Zagrebačkoj ulici, potvrdili su iz policije.
- Jedna osoba je ozlijeđena i prebačena u Dubravu na ukazivanje liječničke pomoći - kažu iz policije.
