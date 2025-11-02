Obavijesti

News

Komentari 0
POLICIJA POTVRDILA

Nesreća u Sesvetama: Sudarili se motor i auto, jedan ozlijeđen

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Iz policije su nam kratko potvrdili kako su zaprimili dojavu o prometnoj nesreći u nedjelju ujutro. Jedna osoba je, kako kažu, ozlijeđena....

Zagrebačka policija objavila je kako je jutros oko 5:30 došlo do prometne nesreće u Sesvetama.

Nesreća između motora i osobnog auta dogodila se u Zagrebačkoj ulici, potvrdili su iz policije. 

VELIKE GUŽVE FOTO Dvije prometne nesreće na A3: Kolona duga 10 kilometara
FOTO Dvije prometne nesreće na A3: Kolona duga 10 kilometara

- Jedna osoba je ozlijeđena i prebačena u Dubravu na ukazivanje liječničke pomoći - kažu iz policije.

