NESTABILNO I VRUĆE Oglasili su upozorenja zbog grmljavine: Evo što nas čeka za vikend...

Pred nama je nastavak vrućeg, ali i nestabilnog, vremena! Hrvatska će se u srijedu 'pržiti' na temperaturama do gotovo 35 stupnjeva Celzijevih, već u jutarnjim satima temperatura se u nekim gradovima popela do 30 stupnjeva Celzijevih...

- U unutrašnjosti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano. Na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za srijedu, 15. srpnja.

Foto: DHMZ

Za više regija oglašena su upozorenja u srijedu. Žuti alarm zbog grmljavinskog nevremena na snazi je za zagrebačku, osječku, karlovačku i riječku regiju. Za riječku regiju na snazi je i žuto upozorenje zbog iznimno visokih temperatura...

Isto upozorenje na snazi je za splitsku i dubrovačku regiju...

A evo kakvo nas vrijeme očekuje ostatak tjedna...

Foto: DHMZ

- U unutrašnjosti u četvrtak mjestimice pljuskovi i grmljavina, a prema večeri postupno smirivanje. U petak djelomice ili pretežno sunčano. U subotu ponovno nestabilno uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab. Vrlo toplo, a u petak i vruće. Na Jadranu u noći na četvrtak i u prvom dijelu četvrtka mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina uz prolazno vrlo jak sjeverozapadni vjetar i buru, a popodne uglavnom suho i djelomice sunčano. U petak u većem dijelu dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U subotu uz više oblaka na sjevernom dijelu ponovno kiša ili lokalni pljuskovi. U četvrtak će puhati umjeren sjeverozapadnjak, u petak jugozapadnjak i jugo, a u subotu na sjeveru bura, na jugu jugo. I dalje danju vruće - stoji u prognozi DHMZ-a...

U nedjelju bi na obali trebalo biti vruće, dok je za unutrašnjost najavljeno nestabilno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu...

I u četvrtak su na snazi brojni meteoalarmi. Zagrebačka, splitska, osječka, karlovačka, gospićka i riječka su pod žutim meteoalarmom zbog grmljavinskog nevremena.

Za splitsku, riječku i dubrovačku regiju na snazi je i žuto upozorenje zbog iznimno visokih temperatura.

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