Poštar iz BiH ukrao više od 50 mirovina pa odletio na Tajland

Mladi poštar iz Višića kod Čapljine, za kojim je policija raspisala operativnu potragu, napustio je BiH i navodno otputovao prema Tajlandu. U međuvremenu je otvoreno pitanje desetaka mirovina koje nisu dostavljene korisnicima.

Kako piše Hercegovina.info, S. J. (1995.) posljednji je put kontaktirao majku u nedjelju, 6. rujna oko 20.50 sati putem WhatsAppa. Nakon toga joj se više nije javljao na mobitel.

Nestanak je Policijskoj upravi Čapljina prijavljen u ponedjeljak oko 10.30 sati. Majka je policiji rekla da je njezin sin u subotu navečer, 5. rujna, s prijateljima otišao u Mostar.

No, prema neslužbenim informacijama Hercegovina.info, poštar je nakon toga boravio u jednom mostarskom hotelu, a zatim otišao prema Sarajevu. Odatle je avionom otputovao u Tursku, dok je na avionskoj karti kao krajnje odredište bio naveden Bangkok.

Nije poznato je li u Bangkok doista i stigao, no iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije potvrdili su da imaju saznanja da je napustio BiH. Istodobno se postavlja pitanje što se dogodilo s mirovinama koje je trebao dostaviti korisnicima. Prema neslužbenim informacijama, između 50 i 60 mirovina nije dostavljeno. Točan broj i ukupan iznos još nisu poznati.

Hercegovina.info navodi kako su poslali upit Pošti, no odgovor u trenutku objave prvog teksta nisu dobili. Pošta se naknadno oglasila o slučaju. Potvrdili su da su upoznati sa situacijom te da su pokrenute interne provjere kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Upoznati su s navedenim slučajem te su u tijeku interne provjere radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti. Budući da provjere još traju, u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi pojedinosti o slučaju niti informacije koje su predmet provjera - naveli su za Hercegovina.info.

Iz Pošte su se osvrnuli i na pitanje isplate mirovina te poručili da će korisnici svoje mirovine primiti. MUP HNŽ potvrdio je prijavu nestanka i raspisivanje operativne potrage. Prema informacijama koje je objavio Hercegovina.info, Pošta zasad policiji nije podnijela prijavu u vezi s ovim slučajem.