Kako piše Hercegovina.info, S. J. (1995.) posljednji je put kontaktirao majku u nedjelju, 6. rujna oko 20.50 sati putem WhatsAppa. Nakon toga joj se više nije javljao na mobitel
Poštar iz BiH ukrao više od 50 mirovina pa odletio na Tajland
Mladi poštar iz Višića kod Čapljine, za kojim je policija raspisala operativnu potragu, napustio je BiH i navodno otputovao prema Tajlandu. U međuvremenu je otvoreno pitanje desetaka mirovina koje nisu dostavljene korisnicima.
Kako piše Hercegovina.info, S. J. (1995.) posljednji je put kontaktirao majku u nedjelju, 6. rujna oko 20.50 sati putem WhatsAppa. Nakon toga joj se više nije javljao na mobitel.
Nestanak je Policijskoj upravi Čapljina prijavljen u ponedjeljak oko 10.30 sati. Majka je policiji rekla da je njezin sin u subotu navečer, 5. rujna, s prijateljima otišao u Mostar.
No, prema neslužbenim informacijama Hercegovina.info, poštar je nakon toga boravio u jednom mostarskom hotelu, a zatim otišao prema Sarajevu. Odatle je avionom otputovao u Tursku, dok je na avionskoj karti kao krajnje odredište bio naveden Bangkok.
Nije poznato je li u Bangkok doista i stigao, no iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije potvrdili su da imaju saznanja da je napustio BiH. Istodobno se postavlja pitanje što se dogodilo s mirovinama koje je trebao dostaviti korisnicima. Prema neslužbenim informacijama, između 50 i 60 mirovina nije dostavljeno. Točan broj i ukupan iznos još nisu poznati.
Hercegovina.info navodi kako su poslali upit Pošti, no odgovor u trenutku objave prvog teksta nisu dobili. Pošta se naknadno oglasila o slučaju. Potvrdili su da su upoznati sa situacijom te da su pokrenute interne provjere kako bi se utvrdile sve okolnosti.
Upoznati su s navedenim slučajem te su u tijeku interne provjere radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti. Budući da provjere još traju, u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi pojedinosti o slučaju niti informacije koje su predmet provjera - naveli su za Hercegovina.info.
Iz Pošte su se osvrnuli i na pitanje isplate mirovina te poručili da će korisnici svoje mirovine primiti. MUP HNŽ potvrdio je prijavu nestanka i raspisivanje operativne potrage. Prema informacijama koje je objavio Hercegovina.info, Pošta zasad policiji nije podnijela prijavu u vezi s ovim slučajem.
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