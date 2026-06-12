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POTRAGA USPJEŠNO ZAVRŠENA

Nestalog Nijemca našli na moru kod Iža: 'Supruzi se nije javljao od ponedjeljka, bio je sam...'

Piše Petra Mustać, Iva Tomas,
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Nestalog Nijemca našli na moru kod Iža: 'Supruzi se nije javljao od ponedjeljka, bio je sam...'
Foto: IVC

Nakon što je muškarac zdravstveno osiguran, evakuiran je na policijsku brodicu te u liječničkoj pratnji prevezen u Zadar radi daljnjega zdravstvenog postupanja, čime je ova akcija ujedno uspješno okončana

Uspješno je završena potraga za njemačkim državljaninom čiji je nestanak prijavljen u četvrtak u sjevernom dijelu zadarskog arhipelaga, izvijestila je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru u Rijeci Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

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Dojava o nestanku zaprimljena je u četvrtak u 15.43 posredstvom Veleposlanstva Republike Njemačke, odakle su prenijeli informaciju supruge njemačkog državljanina. Izrazila je sumnju u njegov nestanak između otoka Iža i Dugog Otoka, jer je tamo samostalno plovio vlastitom brodicom.

Kako neslužbeno doznajemo, muškarac ima 61 godinu, a supruzi se nije javljao na mobitel još od ponedjeljka.

Na osnovu dostupnih informacija o nestalome i njegovom plovilu, u MRCC Rijeka pripremljen je Plan akcije i odmah su pokrenuli potragu. Uz spasilačke brodice u sastavu Lučke kapetanije Zadar i Ispostave Lučke kapetanije Sali te policijsku brodicu Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar (PPAP Zadar), površinskom traganju za nestalim njemačkim nautičarem priključili su se i djelatnici Nacionalnog parka Telašćica, dok su u kopneno traganje uz obalu Dugog Otoka angažirani policajci nadležne PP.

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Oko 19 sati službenici PPAP Zadar javili su u MRCC Rijeka o pronalasku nestalog nautičara u uvali Solina, na otoku Ižu, kamo su odmah upućeni zdravstveni djelatnici, koji su pristigli kopnenim putem te su potom ukrcani na brodicu spašenika. Nakon što je muškarac zdravstveno osiguran, evakuiran je na policijsku brodicu te u liječničkoj pratnji prevezen u Zadar radi daljnjega zdravstvenog postupanja, čime je ova akcija ujedno uspješno okončana, priopćili su iz Ministarstva.

Kako neslužbeno doznajemo, muškarca su pronašli u teškom stanju bez svijesti te se bori za život. Na jedrilici od 10 metara bio je sam.

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