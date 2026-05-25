Nestao hrvatski planinar u BiH, traje velika potraga na Visočici

U tijeku je velika potraga za nestalim planinarom, državljaninom Republike Hrvatske, na području planine Visočica u Bosni i Hercegovini, objavila je Gorska služba spašavanja Prenj.

Prema dostupnim informacijama, nestali planinar u subotu, 24. svibnja 2026. godine, kretao se rutom od vrha Vito prema vrhu Parić. Nakon toga planirao je silazak do bivka "Zoran Šimić", a potom planinarskom stazom do svog vozila marke Peugeot, hrvatskih registarskih oznaka PU.

Iz GSS-a Prenj ističu kako je tijekom jučerašnjeg dana na području Visočice boravio velik broj planinara te apeliraju na sve koji imaju bilo kakvu informaciju o kretanju nestalog muškarca da se jave spasiocima ili Policijskoj upravi Konjic.

"Svaka informacija može biti od velikog značaja", poručili su iz GSS-a Prenj.