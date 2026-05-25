Obavijesti

News

Komentari 0
MOLE POMOĆ

Nestao hrvatski planinar u BiH, traje velika potraga na Visočici

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Nestao hrvatski planinar u BiH, traje velika potraga na Visočici
Foto: GSS Prenj

Iz GSS-a Prenj ističu kako je tijekom jučerašnjeg dana na području Visočice boravio velik broj planinara te apeliraju na sve koji imaju bilo kakvu informaciju o kretanju nestalog muškarca da se jave...

U tijeku je velika potraga za nestalim planinarom, državljaninom Republike Hrvatske, na području planine Visočica u Bosni i Hercegovini, objavila je Gorska služba spašavanja Prenj.

Prema dostupnim informacijama, nestali planinar u subotu, 24. svibnja 2026. godine, kretao se rutom od vrha Vito prema vrhu Parić. Nakon toga planirao je silazak do bivka "Zoran Šimić", a potom planinarskom stazom do svog vozila marke Peugeot, hrvatskih registarskih oznaka PU.

OČEVID TRAJE UŽAS KRAJ ČEPINA Sudarila su se dva auta, po ozlijeđenog je stigao helikopter Hitne pomoći
UŽAS KRAJ ČEPINA Sudarila su se dva auta, po ozlijeđenog je stigao helikopter Hitne pomoći

Iz GSS-a Prenj ističu kako je tijekom jučerašnjeg dana na području Visočice boravio velik broj planinara te apeliraju na sve koji imaju bilo kakvu informaciju o kretanju nestalog muškarca da se jave spasiocima ili Policijskoj upravi Konjic.

"Svaka informacija može biti od velikog značaja", poručili su iz GSS-a Prenj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS U NJEMAČKOJ Hrvatica izbola dečka i nazvala policiju: 'Upravo sam ga usmrtila...'
NAŠLI GA MRTVOG

UŽAS U NJEMAČKOJ Hrvatica izbola dečka i nazvala policiju: 'Upravo sam ga usmrtila...'

Policija i Hitna pomoć odmah su pojurili na adresu koju im je žena dala, u stanu su zatekli mrtvog 52-godišnjaka.  Pokušali su ga reanimirati, ali nije mu bilo spasa, na licu mjesta je proglašena smrt...
DOZNAJEMO I drugi osumnjičeni za napadu Rijeci je MMA borac! Evo kolika kazna im prijeti...
DIVLJACI IZ RIJEKE

DOZNAJEMO I drugi osumnjičeni za napadu Rijeci je MMA borac! Evo kolika kazna im prijeti...

Bivše MMA borce Stjepana Agatića (19) i Ivana Šebalja (18) terete za pokušaj ubojstva. Uhitili i djevojke koje su snimale. Odvjetnik: ‘To su teška kaznena djela’
Ove sobe je HOO platio 2000 € za noć. Kažu za vrh države, a oni u čudu: 'Pa nismo tamo bili'
SKANDAL TIJEKOM ZOI-JA

Ove sobe je HOO platio 2000 € za noć. Kažu za vrh države, a oni u čudu: 'Pa nismo tamo bili'

Rezervirali su sobe za jedno noćenje u hotelu s pet zvjezdica. Koštale su više od 8000 eura. Tvrde da su bile za visoke državne dužnosnike. Oni kažu: 'Nismo ni znali za te sobe, a takav poklon ne smijemo ni primiti'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026