Nestao hrvatski producent i DJ (47). Danima se ne zna gdje je

Dalibor Brkić (47), glazbeni producent iz Rijeke, poznatiji kao DJ Mystic, nestao je u prošlu subotu. Njegov nestanak prijavljen je PU primorsko-goranskoj, a posljednji puta viđen je u Bačićevoj ulici gdje ima prebivalište.

Visok je 180 centimetara, ima smeđu kosu i oči te je slabije tjelesne razvijenosti, a u trenutku nestanka bio je odjeven u crne hlače i majicu, dok je na nogama imao tenisice crne boje.

Foto: Nestali.hr

- U slučaju da posjedujete informacije o osobi s fotografije, molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - kažu iz policije.