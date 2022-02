Nakon što su jučer u Beogradu živog i zdravog pronašli Aleksu Stankovića (21), koji je nestao iz Kruševca istog dana kad i Matej Periš, mladić je ponovno otišao od kuće. Iznajmio je stan u Beogradu, a plan mu je navodno bio da otamo ode za Kanadu.

Policija je Aleksu sinoć prebacila u Kruševac, gdje je dao izjavu, a potom je smješten kod svoje bake. Međutim, on nije ostao s obitelji u Kruševcu, nego se ubrzo ponovo uputio za Beograd. Njegova majka Olivera u razgovoru za Novu.rs je rekla da ga nije vidjela, jer ima koronu, ali da jesu brat i sestra, i da su popričali s njim te da je Aleksa izgledao dobro.

- Punoljetna je osoba, nema nikakvo kazneno djelo, tako da ima pravo da živi i sam ako hoće. U policiji je rekao da želi da ostvari svoje planove u Beogradu, pa da nastavi u Kanadu. Nismo se čuli jer mu je telefon u Beogradu, ali očekujem da mi se ubrzo javi, kada stigne u stan. Najbitnije je da je on živ i zdrav - rekla je njegova majka Olivera.

Na pitanje zbog čega se nije javljao, iako su ga svi tražili, ona kaže da ne zna.

- Mi smo bili u super odnosima pre nego što je otišao. On je takav da se ne zna posvađati ili zamjeriti nešto, stvarno je sve bilo kako treba. Nitko nije ni mogao da naslutiti da će on otići tako bez da se javi", rekla je majka Olivera koja je neposredno nakon nestanka rekla da se Aleksa to jutro ponašao najnormalnije i da ništa nije dalo naslutiti da će otići - rekao je.

Aleksa je sa sobom odnio sve dokumente, ali i diplome zbog čega njegova majka sumnja da je dobio poslovnu ponudu u inozemstvu.

- Aleksa nije imao prijatelje niti se sa bilo kim družio. Nije izlazio, igrao je igrice po cijeli dan i tu upoznavao ljude. Verujem da je dobio poslovnu ponudu i da je zato nestao, jer je on oduvijek i htio otići iz naše zemlje - pričala je njegova majka Olja.

- Nema društvo, ne pije i ne puši. Ima samo virtualne prijatelje, igra igrice, ali je sve izbrisao iz računala, jer se dobro razumije. Nikoga od virtualnih prijatelja posebno nije spominjao, a znao je često imati kontakt sa njima i uglavnom je imao slušalice na ušima dok je igrao igrice. Nije izlazio u kafiće i diskoteke. Nema društva da bismo mogli pomisliti da je s njima.