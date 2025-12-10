Obavijesti

Policija traži tinejdžera u Splitu: Ako ga vidite, odmah zovite 192! Ne približavajte mu se

Policija traži tinejdžera u Splitu: Ako ga vidite, odmah zovite 192! Ne približavajte mu se
Opisan je kao izrazito visoka osoba, oko 195 centimetara, crne kose i plavih očiju. U trenutku nestanka bio je odjeven u crnu hudicu i crne hlače

Policija intenzivno traga za 17-godišnjim Androm Aglićem iz Splita, koji se danas udaljio s adrese stanovanja i od tada mu se gubi svaki trag. Kako navode iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, mladić se nije vratio kući niti je kontaktirao članove obitelji, zbog čega je njegov nestanak službeno prijavljen. Podaci o njemu objavljeni su i u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba (NENO).

Andro Aglić rođen je 2007. godine, hrvatski je državljanin i prebiva u Splitu. Opisan je kao izrazito visoka osoba, oko 195 centimetara, crne kose i plavih očiju. U trenutku nestanka bio je odjeven u crnu hudicu i crne hlače.

Policija moli građane da, ako mladića primijete, ne stupaju u izravan kontakt s njim, već da odmah obavijeste policiju pozivom na broj 192. Također potiču sve koji imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi da se jave bez odgode.

