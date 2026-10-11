U Zagrebu je nestao 23-godišnji Matei Vujević, a policija moli građane za pomoć u pronalasku mladića koji se udaljio sa svoje adrese na Trešnjevci.
POLICIJA TRAŽI POMOĆ
Nestao mladić u Zagrebu: Matei Vujević udaljio se s adrese na Trešnjevci, jeste li ga vidjeli?
Čitanje članka: < 1 min
U Zagrebu je nestao Matei Vujević (23), kojemu se svaki trag izgubio 8. listopada 2026. godine na području Trešnjevke, objavljeno je u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba.
Naime, mladić se udaljio s adrese boravišta, a nestanak vodi Policijska uprava zagrebačka.
Matei je visok oko 190 centimetara, ima smeđu kosu i zelene oči, okruglo lice te nosi obuću broj 44. Hrvatski je državljanin, govori hrvatski i engleski jezik, a prebivalište mu je u Pločama.
Policija poziva sve koji imaju bilo kakve informacije o nestalom mladiću da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-maila nestali@nestali.hr.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+