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POLICIJA TRAŽI POMOĆ

Nestao mladić u Zagrebu: Matei Vujević udaljio se s adrese na Trešnjevci, jeste li ga vidjeli?

Piše Ivan Jukić,
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Nestao mladić u Zagrebu: Matei Vujević udaljio se s adrese na Trešnjevci, jeste li ga vidjeli?
Foto: nestali.gov.hr
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U Zagrebu je nestao 23-godišnji Matei Vujević, a policija moli građane za pomoć u pronalasku mladića koji se udaljio sa svoje adrese na Trešnjevci.

U Zagrebu je nestao Matei Vujević (23), kojemu se svaki trag izgubio 8. listopada 2026. godine na području Trešnjevke, objavljeno je u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba.

Naime, mladić se udaljio s adrese boravišta, a nestanak vodi Policijska uprava zagrebačka.

Foto: nestali.gov.hr

Matei je visok oko 190 centimetara, ima smeđu kosu i zelene oči, okruglo lice te nosi obuću broj 44. Hrvatski je državljanin, govori hrvatski i engleski jezik, a prebivalište mu je u Pločama.

Policija poziva sve koji imaju bilo kakve informacije o nestalom mladiću da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-maila nestali@nestali.hr.

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